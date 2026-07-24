Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'équipe d'Allemagne

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Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'équipe d'Allemagne

Jürgen Klopp est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne. La Fédération allemande de football (DFB) a officiellement annoncé que le technicien de 59 ans succédait à Julian Nagelsmann.

Un contrat à long terme a été signé avec Klopp. Il est désormais prévu que le célèbre entraîneur dirige la Mannschaft jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030.

La DFB a officiellement annoncé la nomination de Klopp

La Fédération allemande de football a confirmé le changement d'entraîneur de l'équipe nationale lors d'une conférence de presse.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a indiqué que le contrat conclu avec Klopp court jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030.

Ainsi, la direction du football allemand a lié le plan quadriennal de l'équipe nationale à ce technicien expérimenté.

Klopp remplace Nagelsmann

Jürgen Klopp succède à Julian Nagelsmann à la tête de l'équipe d'Allemagne.

Le nouveau sélectionneur a pour mission de préparer l'équipe aux prochains tournois majeurs, de gérer le renouvellement des générations et de ramener l'Allemagne au sommet du football mondial.

L'impact du style de Klopp, basé sur un pressing haut, des attaques rapides et une discipline collective, sur le jeu de l'équipe nationale sera l'un des points les plus attendus.

Il a marqué une époque historique à Liverpool

Le dernier poste de Jürgen Klopp était au club anglais de Liverpool. Il a dirigé l'équipe de 2015 à 2024, entrant dans l'histoire comme l'entraîneur qui a ramené le club au sommet du football européen et anglais.

Au cours de sa carrière, Klopp a :

  • mené Liverpool à la victoire en Ligue des Champions ;

  • mis fin à la longue attente du club pour un titre de champion national ;

  • établi un système de jeu basé sur un rythme élevé et un pressing intense ;

  • transformé l'équipe en l'un des clubs les plus puissants du monde.

Des années couronnées de succès en Allemagne

Avant Liverpool, Klopp a travaillé en Allemagne pour les clubs de Mayence et du Borussia Dortmund.

Sa période au Borussia Dortmund lui a apporté une grande renommée. Il a mené l'équipe au titre de champion, démontrant sa capacité à développer de jeunes joueurs et à construire un effectif compétitif avec des ressources limitées.

Désormais, Klopp testera pour la première fois son expérience acquise en club au niveau d'une équipe nationale.

De grands objectifs jusqu'en 2030

Le fait que le contrat de Klopp soit conclu jusqu'à la Coupe du Monde 2030 montre que la Fédération allemande de football le considère comme un projet à long terme.

En plus d'exiger des résultats à court terme, on attend du nouvel entraîneur qu'il façonne la future génération de l'équipe nationale. La philosophie de Klopp, son style de gestion des joueurs et son expérience des grands matchs pourraient être un atout majeur pour l'Allemagne.

Selon vous, Jürgen Klopp pourra-t-il mener l'Allemagne à un nouveau titre mondial ? Donnez votre avis dans les commentaires.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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