«Personne ne voulait l'affronter» : Guskov sur son combat contre Ankalaev

L'Ouzbek le combattant de l'UFC Bogdan Guskov Magomed Ankalaeva déclaré qu'il n'avait pas hésité à accepter le combat en préavis court. Selon lui, affronter un ancien champion lors du main event est une opportunité qui surpasse les risques.

Guskov a souligné qu'une victoire pourrait le rapprocher considérablement d'un combat pour le titre. C'est pourquoi il a décidé d'accepter l'offre que d'autres combattants avaient refusée.

« Il ne s'agit pas seulement de battre Ankalaev »

Guskov Sports.ru a expliqué dans une interview l'importance de ce combat pour sa carrière.

« La question n'est pas de savoir si je peux battre Ankalaev ou non. L'UFC t'offre l'opportunité d'affronter un ancien champion. De plus, si tu gagnes, ton prochain combat pourrait être pour la ceinture de champion », a-t-il déclaré.

Pour l'athlète ouzbek, ce n'est pas un simple combat de classement. Le succès pourrait le propulser au sommet de la division des poids mi-lourds.

Guskov ne considère pas Ankalaev comme invincible

Bien qu'il reconnaisse l'expérience et le statut de son adversaire, Bogdan a affirmé qu'il ne le voyait pas comme un combattant imbattable.

« Magomed est un être humain comme les autres. Si tu frappes quelqu'un assez fort, il peut tomber. »

Guskov mise sur son arme principale : sa puissance de frappe. Il estime que chaque combattant a des faiblesses dans l'octogone et qu'un seul coup précis peut décider du sort du combat.

« S'il avait une plaque en titane, ce serait différent »

Le combattant ouzbek a poursuivi sa réflexion avec une analogie particulière.

« Si on me disait : “Tu vas te battre contre une plaque en titane”, je saurais qu'il est impossible de la vaincre. »

Par ces mots, Guskov a voulu dire que, peu importe la force d'Ankalaev, il peut aussi faire des erreurs et encaisser des coups.

Il ne voulait pas laisser passer une telle opportunité par peur du nom de son adversaire.

Le main event : une chance de briller sur la grande scène

Le duel entre Guskov et Ankalaev sera le combat principal de l'UFC Fight Night 282.

Ce statut permet à Bogdan de :

se montrer devant une large audience ;

progresser rapidement dans le classement ;

prétendre à un combat pour le titre ;

faire passer son statut à l'UFC à un niveau supérieur.

Le court délai de préparation augmente les risques, mais la récompense potentielle est tout aussi grande.

« Personne ne veut, mais je suis là »

Dans la partie la plus marquante de l'interview, Guskov a souligné que d'autres combattants n'avaient pas voulu affronter Ankalaev.

« J'ai l'opportunité de faire le main event, de me montrer et de grimper dans les classements. Personne ne veut l'affronter, mais moi, je suis là. »

Guskov fait maintenant face au combat le plus difficile de sa carrière, mais aussi celui qui lui offre les plus grandes opportunités. Une victoire pourrait lui conférer un tout nouveau statut dans la division.

Selon vous, Bogdan Guskov peut-il battre Ankalaev malgré une préparation courte ? Donnez votre avis en commentaire.