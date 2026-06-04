Nouvelle procédure de reconnaissance des certificats : 75 % des points pour le certificat B1

Une nouvelle étape juridique importante a été franchie dans le système éducatif de notre pays pour soutenir les jeunes instruits et les enseignants dévoués, et pour encourager correctement leurs aspirations. Le Ministère de la Justice de la République d'Ouzbékistan a enregistré un document officiel introduisant des changements sérieux et des compléments à la procédure de reconnaissance des certificats nationaux et internationaux en langues étrangères et en matières d'enseignement général.

Ce nouveau règlement introduit plusieurs innovations révolutionnaires dans les processus allant des examens d'entrée à l'université au système des allocations ajoutées aux salaires mensuels des enseignants.

Avantage pour les candidats : Bonne nouvelle pour ceux qui ont des certificats de langue !

Conformément à la procédure mise à jour, une merveilleuse facilité a été créée pour les candidats postulant aux licences qui ont une matière de langue étrangère dans leur paquet d'examens.

Nouvelle règle : Reconnu au niveau national ou international Niveau B1 Les jeunes détenteurs d'un certificat recevront automatiquement exactement 75 pour cent du score maximal attribué à cette matière lors du processus d'admission. C'est une grande opportunité sur la voie du statut d'étudiant.

De plus, l'indicateur de conformité du populaire certificat international TOEFL iBT qui détermine le niveau d'anglais, est désormais calculé sur la base d'un nouveau système de notation de 1 à 6 points, différent du format traditionnel.

Incitation élevée pour les enseignants : Les salaires pourraient augmenter fortement

Le document établit des normes très utiles et agréables visant à soutenir financièrement les enseignants travaillant dans les écoles, les lycées et les collèges :

Certificats méthodologiques internationaux : Populaires parmi les enseignants d'anglais TKT, TESOL, TEFL et TESL certificats ; la durée de validité de ces documents est strictement prise en compte lors de l'attribution de paiements supplémentaires et d'allocations.

Innovation dans l'enseignement professionnel : Les enseignants dévoués qui enseignent des matières spécialisées en langues étrangères dans les établissements d'enseignement professionnel recevront une allocation supplémentaire mensuelle de certificat B2 à hauteur de 50 pour cent de leur salaire de poste, tandis que pour le certificat C1 de niveau supérieur, l'allocation s'élève à exactement 100 pour cent de leur salaire.

Un cadeau pour les maîtres des sciences exactes : Examen international Digital SAT ; les enseignants compétents qui obtiennent des scores élevés dans la section Mathématiques — 750 points et plus bénéficieront également de paiements d'allocations séparés.

Les enseignants de musique et de sport sont aussi à l'honneur !

Les réformes éducatives couvrent non seulement les langues étrangères ou les sciences exactes, mais aussi les représentants des domaines responsables du développement spirituel et physique des jeunes. Désormais, les enseignants des matières culture musicale et éducation physique travaillant dans les écoles d'enseignement secondaire général recevront également des allocations supplémentaires significatives à leurs salaires mensuels s'ils possèdent des certificats professionnels de niveau B+ et supérieur dans leurs domaines respectifs.

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