Manchester United recrute une pépite de Tottenham pour 8 millions de livres

Le club anglais de Manchester United continue de bâtir les fondations pour l'avenir. L'équipe a officiellement annoncé le transfert de Tynan Thompson, ailier talentueux issu du centre de formation de Tottenham. Pour les pensionnaires d'Old Trafford, le transfert de ce joueur de 18 ans symbolise non seulement un renforcement de l'effectif, mais aussi une victoire dans la course aux jeunes talents. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon les informations du Daily Mail, le montant total de l'opération s'élève à 8 millions de livres sterling. Sur cette somme, 4 millions seront versés immédiatement, tandis que le reste sera structuré sous forme de bonus liés aux performances du joueur. Le club londonien a également conservé un pourcentage de 20 % sur une éventuelle revente future.

Une future star et ses statistiques

Tynan Thompson a passé six ans au sein de l'académie de Tottenham, qu'il a rejointe à l'âge de 12 ans. La saison dernière, il a su se démarquer : il a inscrit un total de 13 buts et délivré 6 passes décisives avec les équipes des moins de 18 ans et des moins de 21 ans. Ses 7 buts en 7 matchs lors de l'UEFA Youth League ont particulièrement attiré l'attention des experts.

Dans un communiqué officiel, Manchester United a précisé que le transfert prendrait pleinement effet une fois les procédures d'enregistrement terminées. La direction du club a exprimé sa satisfaction quant à l'arrivée de ce membre de l'équipe nationale de jeunes d'Angleterre et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière.

Ce transfert n'est pas la seule opération de Manchester United lors de ce mercato estival. Le club avait déjà signé Youri Tielemans, Andrey Santos et le gardien expérimenté Karl Darlow. L'arrivée de Thompson permettra non seulement d'accroître le potentiel offensif de l'équipe, mais offrira également davantage d'options tactiques à l'entraîneur Michael Carrick.

Pour les fans de football, l'intérêt des clubs de Premier League pour les jeunes talents suscite toujours un vif intérêt. L'investissement de grands clubs comme Manchester United dans leurs académies et dans les jeunes étoiles témoigne de la stabilité de leur stratégie à long terme.