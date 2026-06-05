La chaleur s'intensifie ce week-end

·45·Ouzbékistan
La chaleur s'intensifie ce week-end

En Ouzbékistan, l'air commencera à se réchauffer à nouveau d'ici la fin de la semaine. Selon les météorologues, un temps sec et relativement chaud prévaudra dans la plupart des régions de la république ce week-end.

Selon les prévisions d'Uzhydromet, des pluies de courte durée et des orages peuvent survenir dans certaines zones le 5 juin. En particulier, la probabilité de précipitations reste élevée dans les régions de Tachkent, Samarcande, Kachkadaria et Sourkhandaria, ainsi que dans certains districts de la vallée de Ferghana.

Dans le reste du pays, un temps principalement sec est attendu, avec des températures diurnes autour de 28-33 degrés. Dans les régions du sud, l'air peut chauffer jusqu'à 36 degrés.

Aucune précipitation n'est attendue dans la majeure partie du pays les 6 et 7 juin. Seules la vallée de Ferghana et certaines zones du Karakalpakstan pourraient connaître des pluies de courte durée.

Les experts soulignent que les températures augmenteront progressivement tout au long du week-end, atteignant 34-37 degrés à certains endroits dimanche.

La vitesse du vent sera de 7 à 12 mètres par seconde. Dans certaines zones, les vents pourraient se renforcer, provoquant des tempêtes de poussière. Dans le nord de la république, les vitesses du vent pourraient atteindre 20-22 mètres par seconde.

La pluie et les orages persisteront dans les zones montagneuses et piémontaises. Il existe également un risque de crues soudaines et d'inondations à certains endroits.

À Tachkent, des pluies de courte durée sont possibles dans la seconde moitié de la journée aujourd'hui. Cependant, un temps sec est attendu dans la capitale samedi et dimanche, avec des températures pouvant atteindre 36 degrés.

Selon les météorologues, les températures de l'air pourraient approcher des niveaux extrêmes certains jours pendant la saison estivale actuelle. Pendant les périodes les plus chaudes de l'été, les températures devraient atteindre jusqu'à 44 degrés dans certaines zones et jusqu'à 47 degrés dans les régions désertiques et du sud.

OuzbékistanTachkentSamarcandeVallée de FerghanaKarakalpakstan
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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