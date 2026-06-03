Camion HOHAN mis aux enchères pour défaut de prêt

·159·Société
Camion HOHAN mis aux enchères pour défaut de prêt

Les fonds de prêt sont des investissements accordés par les banques aux entrepreneurs ou aux citoyens pour des projets ciblés, l'expansion des activités et le développement des entreprises, et ils doivent être remboursés à temps.

Si les fonds de prêt ne sont pas remboursés à temps, les banques sont contraintes de saisir les tribunaux. Les tribunaux renvoient à leur tour l'affaire au Bureau d'exécution forcée pour le recouvrement de la dette.
 
Par exemple, sur la base d'une décision du Tribunal économique interdistrict de Gulistan, le Département régional de Sirdaryo du Bureau a mené des procédures d'exécution pour recouvrer une dette de prêt de 1,8 milliard d'UZS auprès de la société débitrice B.G. LLC au profit du créancier Ipoteka Bank.

À la suite des mesures d'exécution, le camion HOHAN appartenant à la société débitrice a été saisi et mis aux enchères avec un prix de départ de 360 millions d'UZS.

Le produit de la vente sera utilisé pour couvrir la dette de prêt.

Ipoteka BankGulistanSirdaryoHOHAN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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