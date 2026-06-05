La soumission des dossiers aux universités commence le 5 juin

·60·Société
La soumission des dossiers aux universités commence le 5 juin

Du 5 au 25 juin, les candidats peuvent soumettre leurs dossiers d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur via la plateforme my.uzbmb.uz.

À ce stade de l'inscription, les candidats ne sélectionnent que l'ensemble des matières pour les tests d'entrée.

Le choix d'une université spécifique et d'une filière d'études aura lieu lors de la deuxième étape. Ce processus commence après la fin des examens.

my.uzbmb.uz
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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