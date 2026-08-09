OnePlus quitte le marché européen et distribue des cadeaux aux utilisateurs

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OnePlus quitte le marché européen et distribue des cadeaux aux utilisateurs

La société OnePlus a officiellement confirmé son retrait des marchés européen et nord-américain et lancé une promotion spéciale d’adieu pour ses clients fidèles dans ces régions. Selon les informations d’ixbt.com, les propriétaires d’appareils de la marque recevront gratuitement un chargeur sans fil magnétique AIRVOOC de 50 watts, mais le nombre de cadeaux est strictement limité. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Cette promotion couvre de grands marchés européens comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et la France. Pour obtenir cet accessoire haut de gamme, les utilisateurs doivent s’abonner aux notifications d’Oppo via le site régional de l’entreprise et associer leur compte OnePlus à leur compte Oppo.

Quota limité et conditions

Il est indiqué que seulement 5600 chargeurs AIRVOOC 50W sont réservés aux quatre pays européens concernés. Aucun quota spécifique n’a été fixé pour chaque marché : les cadeaux seront distribués entre tous les participants selon l’ordre d’arrivée des demandes. La promotion prendra donc fin avant la date prévue dès que tous les appareils disponibles auront été distribués.

L’obligation d’associer les comptes OnePlus et Oppo, l’une des principales conditions de la promotion, revêt une dimension symbolique. Selon les experts, cette démarche invite concrètement les utilisateurs de OnePlus à rejoindre l’écosystème Oppo et renforce davantage l’intégration entre les deux marques.

Avantages supplémentaires et avenir

En plus des chargeurs gratuits, les utilisateurs participant à la promotion bénéficieront également de réductions supplémentaires sur les produits Oppo. Il convient toutefois de noter que les smartphones ne sont pas inclus dans ces offres promotionnelles.

La réduction progressive des activités de OnePlus sur les marchés occidentaux témoigne d’importants changements dans le secteur technologique. Cette promotion d’adieu restera comme une marque de reconnaissance particulière envers les acheteurs européens qui ont soutenu les produits de l’entreprise pendant des années.

OnePlusOppoAIRVOOCEuropeSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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