Le petit ours polaire espiègle Momota conquiert Internet avec un cône sur la tête et ses facéties

Un ourson polaire nommé Momota, qui vit dans un aquarium de la préfecture d’Akita, au Japon, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux. Né en décembre dernier, ses facéties pendant les jeux amusent les internautes.

Momota adore jouer en portant des cônes en plastique sur la tête, comme des casques. Les vidéos de l’ourson dans cette position se sont rapidement répandues sur Internet.

Le fait que la mère de Momota lui retire patiemment le cône de la tête chaque fois a particulièrement amusé le public. Les internautes ont comparé la scène à une situation ordinaire entre un enfant espiègle et sa mère.

Les commentaires contiennent souvent des remarques comme « Tous les enfants sont pareils ». Les facéties de Momota en ont fait l’un des animaux les plus commentés de l’aquarium.