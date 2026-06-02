Une nouvelle ère aux échecs : le numéro 1 ouzbek a changé

Une période de fierté et de célébration se poursuit pour les fans d'échecs ouzbeks ! À l'issue du mois de mai, la Fédération internationale des échecs (FIDE) a mis à jour sa liste des plus grands esprits de la planète. Il est remarquable que cinq représentants ouzbeks figurent désormais parmi les 100 meilleurs grands maîtres mondiaux.

La compétition reste intense au sommet du classement mondial. Alors que le phénomène norvégien Magnus Carlsen (2841) continue de dominer la liste, les deux places suivantes sont occupées par de célèbres grands maîtres américains avec des scores identiques — Fabiano Caruana (2792) et Hikaru Nakamura (2792).

Changement sur le trône ouzbek : Sindarov monte à la 4e place !

Le bilan du mois de mai a apporté des nouvelles inattendues et historiques pour les fans ouzbeks. Le nom du joueur d'échecs numéro un de notre pays a changé. Cela est dû à la performance phénoménale de Javokhir Sindarov, surnommé le « professeur » parmi les amateurs, lors du prestigieux « Superbet Chess Classic Romania–2026 » tournoi.

Grâce à son parcours réussi lors du tournoi international en Roumanie, Javokhir a porté son classement à exactement 2777 points et est devenu le 4e meilleur joueur d'échecs de la planète !

Nodirbek Abdusattorov, le favori des fans, est actuellement le numéro deux de notre pays. Il est intéressant de noter que Nodirbek possède également 2777 points mais en raison de critères de départage, il occupe la 5e place du classement mondial FIDE, juste derrière Javokhir. Avoir deux de nos garçons dans le top 5 est un véritable triomphe pour le sport ouzbek !

Nos autres grands maîtres dans le top 100

Les trois autres compatriotes figurant parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde occupent également des positions solides :

Nodirbek Yakubboev — avec 2689 points, il occupe la 40e place mondiale.

Rustam Kasimdzhanov — Notre ancien champion du monde expérimenté est placé exactement à la 50e place avec 2665 points.

Shamsiddin Vokhidov — Notre joueur d'échecs talentueux a accumulé 2637 points et se trouve actuellement à la 89e place.