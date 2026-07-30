Hausse spectaculaire des prix des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 en Chine

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Hausse spectaculaire des prix des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 en Chine

Sur le marché chinois, les prix de gros des cartes graphiques NVIDIA augmentent rapidement, ce qui a entraîné une flambée du coût de l'assemblage des PC de jeu. Selon ixbt.com, ce bond des prix touche gravement non seulement le haut de gamme, mais aussi les appareils destinés aux utilisateurs de milieu de gamme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En particulier, le prix de départ de la GeForce RTX 5080 proposé par les distributeurs a atteint 12 000 yuans. Pourtant, le prix de base recommandé pour ce modèle était de 8 299 yuans. Par conséquent, le prix réel s'est établi à près de 45 % au-dessus de la valeur fixée.

Les cartes graphiques de milieu de gamme augmentent également

Le processus de hausse des prix n'a pas épargné les autres modèles populaires. Notamment, le prix minimum de la GeForce RTX 5060 Ti dotée de 16 GB de mémoire est monté à 5 500 yuans. Au cours de la dernière semaine, le prix de la GeForce RTX 5070 a également grimpé de 800 yuans d'un coup, s'approchant de la barre des 6 000 yuans.

De plus, les deux versions de la carte graphique GeForce RTX 5060 Ti n'ont pas échappé à la hausse des prix : l'une a augmenté de 400 yuans et l'autre de 600 yuans. Dans cette situation, les prix de détail réels sur le marché ont commencé à correspondre aux fuites d'informations diffusées auparavant, que beaucoup jugeaient exagérées.

Quelles sont les causes de la hausse des prix ?

Selon les analystes, plusieurs facteurs expliquent la forte augmentation des prix des cartes graphiques. Premièrement, NVIDIA a augmenté le prix des GPU et de la mémoire pour ses partenaires. Deuxièmement, les principaux fabricants tels que Samsung, Micron et SK hynix réorientent leurs capacités vers la production de mémoire HBM, plus rentable pour les accélérateurs de serveurs dédiés à l'AI.

En conséquence, le volume de mémoire GDDR destiné aux consommateurs ordinaires ne cesse de diminuer. Selon les prévisions des spécialistes, dès le deuxième trimestre, les prix contractuels de la mémoire DRAM pourraient augmenter jusqu'à 63 %. Cela indique que les cartes graphiques deviendront encore plus chères dans un avenir proche.

NVIDIAGeForce RTXCartes GraphiquesChinePC De Jeu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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