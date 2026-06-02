La Coupe du Monde de football organisée sur le continent américain est au centre de l'attention de millions de fans et des publications sportives prestigieuses. L'une des intrigues majeures du tournoi est sans aucun doute liée aux actions de la légende vivante Lionel Messi sur le terrain. Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, championne du monde en titre, a répondu de manière ouverte et sincère aux questions sur la fréquence à laquelle la star de l'Inter Miami apparaîtra lors des prochains matchs.

L'entraîneur a réitéré l'importance capitale de Messi pour l'équipe, précisant que son temps de jeu dépend uniquement de la volonté du joueur.

« Leo jouera autant qu'il le souhaite et quand il le voudra »

Le technicien expérimenté Lionel Scaloni a souligné qu'il ne doutait pas des capacités du roi du football et a exprimé les pensées suivantes :

« Leo joue sur le terrain aussi longtemps qu'il le souhaite. Parce que nous savons tous très bien ce dont il est capable sur la pelouse et quels miracles il peut créer. Le fait qu'il participe à sa sixième Coupe du Monde, un record, ne nous surprend pas du tout. Comment cela pourrait-il surprendre quelqu'un ?

En réalité, c'est autre chose qui est surprenant : il est étonnant qu'un génie aussi grand que Messi n'ait remporté que quatre trophées majeurs sous le maillot de l'équipe nationale. Alors qu'il a été très proche de monter sur la plus haute marche du podium à deux reprises de plus en Copa América et une fois de plus en Coupe du Monde au cours de sa carrière. », — a rapporté la prestigieuse Globo publication, citant Scaloni.

Vers de nouveaux triomphes lors de sa sixième Coupe du Monde

Rappelons que Lionel Messi, âgé de 38 ans, a déjà conquis tous les sommets attendus au cours de sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine. En plus d'être le roi du Mondial 2022 au Qatar, il a également célébré de grandes victoires à l'échelle continentale.

Après cette déclaration confiante de l'entraîneur, les supporters argentins auront l'occasion de voir leur capitaine bien-aimé sur le terrain pendant encore longtemps lors des matchs de la Coupe du Monde 2026. Nous souhaitons à l'« Albiceleste » menée par Messi de belles victoires dans les matchs à venir. Suivez les nouveaux records du roi du football avec Zamin !