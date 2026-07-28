Gonçalo Ramos, attaquant de l'équipe nationale du Portugal et du club italien de l'AC Milan, s'est marié avec sa compagne Margarida Domingues. De nombreuses stars de la sélection ont assisté à cette somptueuse cérémonie de mariage au Portugal, mais le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldoa brillé par son absence, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Zamin.uz S'appuyant sur les informations du média portugais Flash, voici les détails les plus marquants de ce mariage de stars.

1. L'absence de Ronaldo et la vive réaction des supporters

Alors que les joueurs de l'équipe nationale du Portugal étaient présents au grand complet, le sujet le plus discuté a été — Cristiano Ronaldoet son absence. Pourquoi le capitaine n'a-t-il pas participé au jour de fête de son coéquipier ? Cette question est interprétée de diverses manières par les internautes.

Le commentaire le plus populaire sur les réseaux sociaux : « Il ne se mélange pas aux gens ordinaires... Voyons maintenant, quand Ronaldo se mariera, qui osera manquer son mariage au sein de l'équipe nationale. »

Selon certaines informations, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodríguez devraient également officialiser leur union cet été, mais la date exacte du mariage reste pour l'instant secrète.

2. Détails du mariage : Le témoin João Neves et le transfert à l'AC Milan

La cérémonie de mariage de Gonçalo Ramos et Margarida Domingues s'est déroulée au Portugal, près de la région natale du joueur. Le fils d'un an du couple, Bernardo, a également assisté à la cérémonie.

Témoin de mariage : En tant que témoin du marié, c'est le proche ami d'enfance de Ramos et coéquipier en sélection João Neves qui a officié.

Changements en club : Jusqu'à cet été, les deux joueurs évoluaient ensemble sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Dès la nouvelle saison, Gonçalo Ramos poursuivra sa carrière dans le club italien de l'AC Milan.

3. Heureuse nouvelle dans la famille de Bernardo Silva et invités de marque

Les invités présents à la cérémonie de mariage et leurs épouses n'ont pas échappé à l'attention des médias.

En particulier, l'épouse enceinte d'Inês, compagne de Bernardo Silva— ancien capitaine de Manchester City et membre du Real Madrid —, était au centre de toutes les attentions. Le couple attend prochainement la naissance de leur deuxième enfant.

Faits clés concernant le mariage de Gonçalo Ramos et les participants

Aspect / Facteur Détails Les mariés Gonçalo Ramos et Margarida Domingues Lieu de la cérémonie Portugal (près de la région natale de Ramos) Témoin de mariage João Neves (ancien coéquipier au PSG et ami) Membres de la famille Leur fils d'un an, Bernardo Nouveau club de Ramos AC Milan (transféré du PSG) L'événement le plus scandaleux L'absence de Cristiano Ronaldo au mariage

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