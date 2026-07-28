Duel d'échecs : Abdusattorov et Sindarov battent les super-gros maîtres américains

Lors du prestigieux tournoi WR Chess Rapid & Blitz qui se déroule à Miami, aux États-Unis, la première journée des confrontations par équipes entre l'Ouzbékistan et les États-Unis, principaux prétendants à la couronne mondiale des échecs, s'est achevée. Après des matchs tendus en cadence rapide, les Américains mènent par une courte marge.

Zamin.uz présente les détails de la première journée de compétition et les performances phénoménales de nos représentants face à l'élite mondiale.

1. Étape rapide : un duel dramatique en 4 rondes à Miami

Le programme de la première journée comprenait un total de 4 matchs par équipes en parties rapides. Si les joueurs d'échecs américains se sont imposés à 2 reprises, une rencontre s'est soldée par un match nul. Lors de la quatrième ronde, l'équipe d'Ouzbékistan a arraché une victoire pleine de caractère.

Actuellement, au classement par points des équipes, les États-Unis mènent sur le score de 5:3 Le ratio des points individuels marqués sur les échiquiers montre également une différence minime en faveur des Américains — 8,5 : 7,5.

Résultats des rondes par équipes en parties rapides

Ronde Match (États-Unis — Ouzbékistan) Vainqueur du match 1re ronde 2,5 : 1,5 États-Unis 2e ronde 2,0 : 2,0 Nul 3e ronde 2,5 : 1,5 États-Unis 4e ronde 1,5 : 2,5 Ouzbékistan Total des points 5 : 3 (Échiquiers : 8,5 : 7,5) Avantage États-Unis

2. Le show de nos grands maîtres : leçon de classe d'Abdusattorov et Sindarov

Bien que l'adversaire soit en tête au score par équipes, les joueurs ouzbeks ont réalisé une performance remarquable sur les échiquiers individuels face aux plus grands grands maîtres du monde.

Nodirbek Abdusattorov — Le meilleur joueur de l'équipe

Nodirbek a récolté 3 points en 4 parties, enregistrant ainsi le meilleur résultat de l'effectif. Il a battu deux géants américains et fait match nul avec les deux autres top-joueurs :

Victoire : Leinier Domínguez

Victoire : Wesley So

Nul : Hikaru Nakamura

Nul : Fabiano Caruana

La super-série de Javokhir Sindarov : Javokhir a marqué 2,5 points en 4 opportunités. Il a triomphé du célèbre streamer d'échecs et super-grand maître mondial Hikaru Nakamura ainsi que de Leinier Domínguez, et après un match nul contre Fabiano Caruana, il s'est seulement incliné face à Levon Aronian.

3. Deuxième jour : 8 rondes de blitz décisives en vue !

Le deuxième jour de la compétition, les équipes s'affronteront dans une autre discipline passionnante des échecs rapides — le blitz .

Les joueurs d'échecs disputeront un total de 8 matchs par équipes . Chaque victoire rapporte 2 points à l'équipe, et un match nul en vaut 1. Cela offre à l'équipe nationale d'Ouzbékistan une réelle opportunité de renverser la tendance au score général.

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Voir nos grands maîtres ouzbeks battre des légendes mondiales des échecs lors de ces duels historiques à Miami est une source de fierté pour tout le pays !

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Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan parviendra-t-elle à battre les États-Unis lors de la phase de blitz pour s'emparer de la victoire finale ? Laissez votre avis dans les commentaires !