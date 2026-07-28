Le club anglais de « Manchester City » a officialisé la prolongation du contrat en cours du talentueux défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov. Selon ce nouveau bail de 5 ans, le joueur de 22 ans défendra les couleurs des « Citizens » jusqu'à l'été 2031.

Zamin.uz « Manchester City » présente aux supporters de football ouzbeks les principaux détails d'un article analytique et passionnant publié sur son site officiel.

1. Une ascension fulgurante en 18 mois : de la Biélorussie à la Premier League

Abdukodir Khusanov a rejoint les rangs de « Manchester City » en janvier 2025. Il y a à peine deux ans, il évoluait encore dans le championnat biélorusse, et à seulement 22 ans, il est entré dans l'histoire en devenant le premier Ouzbek à jouer en Premier League.

Après des débuts difficiles, il a pleinement justifié la confiance de Pep Guardiola et de ses coéquipiers grâce à son professionnalisme, son acharnement et son éthique de travail.

L'hommage de Pep Guardiola et de l'équipe : « Doté d'une vitesse extraordinaire digne d'un athlète olympique et d'une puissance physique lui permettant de rivaliser sans problème avec les meilleurs attaquants du monde, Khusanov est devenu un élément indispensable de l'équipe grâce à sa capacité à assimiler rapidement de nouvelles consignes. »

2. Le chouchou de l'Etihad et l'un des meilleurs de la saison

Au début de la saison 2025/2026, après les blessures des titulaires en charnière centrale Rúben Dias et Joško Gvardiol, de grandes responsabilités ont pesé sur les épaules de Khusanov. Associé solidement à Marc Guéhi au cœur de la défense, il a disputé 16 des 19 derniers matches de Premier League.

47 matches : Khusanov a disputé un total de 47 matches toutes compétitions confondues au cours de la saison.

Succès en coupes : Il a participé activement aux matches de FA Cup contre Newcastle, Liverpool et Chelsea, et n'a pas manqué une seule minute de la finale de la League Cup.

Le cri « Houuuus ! » : Grâce à sa vitesse phénoménale, City a pu jouer avec un bloc défensif très haut. Chaque fois qu'il devançait un adversaire à la course pour récupérer le ballon, les tribunes de l'Etihad scandaient « Houuuus ! ».

Joueur de la saison : Il a figuré dans le top 3 des finalistes pour le prix du meilleur joueur du club de la saison 2025/2026, ne s'inclinant que de peu dans les votes face au pur produit du centre de formation Nico O'Reilly.

Les statistiques clés d'Abdukodir Khusanov à Manchester City

Indicateur / Aspect Détails et chiffres Durée du nouveau contrat Jusqu'à l'été 2031 (Prolongation de 5 ans) Total des matches joués 47 rencontres Participation en Premier League Titulaire lors des 16 derniers matches sur 19 Partenaire en charnière centrale Marc Guéhi Classement pour le trophée de la saison Dans le top 3 (2e place) du sondage du meilleur joueur du club

3. Héros de la sélection nationale et fierté nationale

Khusanov est devenu un véritable héros national non seulement à Manchester, mais aussi dans toute l'Asie centrale et en Ouzbékistan. Il a joué un rôle décisif dans la qualification historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde.

Bien que le Mondial en Amérique du Nord se soit achevé prématurément pour notre sélection, la réputation et le talent d'Abdukodir Khusanov sur la scène internationale ne cessent de croître.

Partagez cette nouvelle prestigieuse avec tous les fans de football !

La reconnaissance d'un joueur ouzbek au sommet dans l'un des meilleurs clubs du monde et la signature d'un contrat longue durée sont une immense fierté pour nous tous !

Envoyez immédiatement cet article réjouissant à vos amis, collègues et groupes de passionnés de football !

Pensez-vous qu'Abdukodir Khusanov puisse un jour devenir le capitaine de Manchester City ? Laissez votre avis dans les commentaires !