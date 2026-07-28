Beşiktaş se retire du transfert de Salah : détails des négociations sensationnelles

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Beşiktaş se retire du transfert de Salah : détails des négociations sensationnelles

Le club turc de Mohamed Salaha décidé de suspendre temporairement les négociations intenses concernant le transfert de la star du football mondial. Le directeur du club, Ender Özan, a expliqué en détail pourquoi ce processus sensationnel a ralenti et a évoqué la position ferme du président.

Zamin.uz présente la déclaration officielle du responsable de Beşiktaş et les derniers détails autour du transfert.

1. Trois entretiens et un ralentissement amorcé le 21 juillet

Le directeur de Beşiktaş, Ender Özan, a souligné que la direction du club avait activement œuvré lors de la phase initiale pour attirer Mohamed Salah à Istanbul. Lui et Vincenzo Italiano ont eu trois entretiens directs avec l'attaquant vedette égyptien.

Extrait de la déclaration d'Ender Özan :

« Mohamed Salah est une star de classe mondiale. Sa réputation internationale est très élevée. Au début des négociations, Vincenzo Italiano et moi-même avons discuté trois fois avec Salah. Cependant, l'élan positif des premiers jours a ralenti à partir du 21 juillet. »

2. Pas de populisme, une approche réaliste : la décision ferme du président

Alors que les pourparlers commençaient à s'essouffler, le président de Beşiktaş a évalué la situation de manière calme et réaliste, décidant de ne pas courir après des dépenses inutiles et des promesses populistes.

Le directeur de Beşiktaş poursuit :

« Notre président a su évaluer où il fallait s'arrêter dans les négociations et est resté ferme sur cette décision. Il a choisi une approche réaliste plutôt qu'une décision populiste et s'est retiré des pourparlers pour le moment. Le dossier Salah est reporté pour l'instant pour nous. »

Faits clés concernant les négociations entre Mohamed Salah et Beşiktaş

Aspect / Indicateur

Détails

Joueur ciblé

Mohamed Salah (Star du football mondial)

Club intéressé

Beşiktaş (Istanbul, Turquie)

Participants aux négociations

Ender Özan, Vincenzo Italiano et M. Salah (3 entretiens)

Salaire proposé

12 millions d'euros (par an)

Contrat proposé

1 + 1 an selon la formule

Statut des négociations

Suspendues temporairement (Reportées)

3. Un contrat de 12 millions d'euros et les perspectives d'avenir

Auparavant, les médias avaient rapporté que Beşiktaş avait offert à Mohamed Salah un contrat selon la formule « 1+1 » avec un salaire annuel de 12 millions d'euros pour l'intégrer dans son effectif.

Cependant, en raison de la politique financière réaliste de la direction du club et de la position actuelle des parties, ce transfert retentissant a été « gelé » pour une durée indéterminée.

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L'avenir de Mohamed Salah et les démarches des géants turcs sur le marché des transferts captivent l'attention de la communauté footballistique mondiale.

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Pensez-vous que le président de Beşiktaş a eu raison d'arrêter le transfert de Salah, ou le club turc aurait-il dû s'offrir Salah à tout prix ? Laissez votre avis dans les commentaires !

BeşiktaşMohamed SalahEnder OzanVincenzo ItalianoIstanbul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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