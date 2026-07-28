Transfert surprise à Manchester City : James Trafford rejoint Leeds

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Transfert surprise à Manchester City : James Trafford rejoint Leeds

«Manchester City » est sur le point de perdre son jeune gardien talentueux James Trafford. Un accord important a été trouvé entre le club mancunien et Leeds United pour le transfert du jeune portier.

Zamin.uz se basant sur les informations de Fabrizio Romano, l'insider le plus fiable du monde du football, présente les derniers détails de ce transfert majeur.

1. 47 millions d'euros et un contrat longue durée

Selon les informations, un accord de principe a été totalement trouvé entre les deux clubs concernant le transfert de Trafford. Leeds réalise un gros effort financier pour s'attacher les services du gardien talentueux.

D'après l'insider Fabrizio Romano :

« Le montant du transfert sera d'environ 47 millions d'euros De plus, le contrat prévoit des bonus supplémentaires liés à certaines performances. Un bail à long terme a été proposé au gardien et tous les documents officiels devraient être signés d'ici la fin de la semaine. »

Principaux indicateurs du transfert de James Trafford

Indicateur / Aspect

Détails

Joueur

James Trafford (Gardien)

Ancien club

«Manchester City »

Nouveau club

« Leeds United »

Montant du transfert

47 millions d'euros (+ bonus)

Statut du contrat

Accord de principe trouvé, contrat longue durée

Date de signature

D'ici la fin de la semaine

Principal insider

Fabrizio Romano

2. Parcours et statistiques à « Manchester City »

James Trafford a tenté de saisir efficacement les opportunités qui lui ont été données avec Manchester City. Il a disputé un total de 17 matches sous le maillot mancunien.

Il est à noter que le jeune gardien a gardé sa cage inviolée lors de 8 de ces rencontres prouvant qu'il est un portier digne d'un top club. Il se prépare désormais à relever de nouveaux défis en tant que gardien titulaire à Leeds.

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Le mercato estival du football anglais se poursuit avec des transferts surprises et majeurs.

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Pensez-vous que James Trafford vaudra son prix de transfert de 47 millions d'euros et deviendra la star de Leeds ? Laissez votre avis en commentaire !

Manchester CityJames TraffordLeeds UnitedFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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