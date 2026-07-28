Le Pakhtakor Tachkent, club plusieurs fois champion d'Ouzbékistan, est sur le point de s'attacher les services d'Ayman Hussein, l'un des attaquants les plus célèbres et prolifiques du football asiatique et star de l'équipe nationale d'Irak.

Zamin.uz Selon les informations de la page Iraq Football Podcast sur le réseau social X (anciennement Twitter), voici les détails et les conditions financières de ce transfert retentissant.

1. Un salaire d'un million de dollars par an et un contrat de « 1+1 »

Selon les rapports, les négociations entre le Pakhtakor et l'expérimenté attaquant irakien ont abouti avec succès. Le club de Tachkent déploie d'importantes ressources financières pour attirer l'un des buteurs les plus dangereux d'Asie.

D'après la source Iraq Football Podcast : « Ayman Hussein va signer un contrat de type 1+1 avec les “Lions” de Tachkent. Le salaire annuel de l'attaquant irakien au Pakhtakor devrait être d'environ 1 million de dollars. Le joueur s'envolera jeudi pour Tachkent afin de passer la visite médicale et signer les documents officiels. »

Chiffres clés du transfert d'Ayman Hussein au Pakhtakor

Indicateur / Aspect Détails Joueur Ayman Hussein (Attaquant de l'équipe nationale d'Irak) Nouveau club Pakhtakor (Tachkent, Ouzbékistan) Format du contrat 1 + 1 an Salaire annuel 1 million de dollars américains Date d'arrivée à Tachkent Jeudi Source principale Iraq Football Podcast

2. Ligue des Champions Élite de l'AFC et match contre le club jordanien

Deuxième de la Superliga d'Ouzbékistan la saison dernière, le Pakhtakor disputera cette année les barrages de la Ligue des Champions Élite de l'AFC.

Pour obtenir sa qualification pour la phase de groupes de la plus prestigieuse compétition des clubs d'Asie, le club de Tachkent affrontera le 11 août le club jordanien d'Al-Hussein. L'arrivée d'Ayman Hussein devrait considérablement renforcer l'attaque des “Lions” sur la scène internationale.

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L'arrivée de telles stars dans le football ouzbek et le renforcement de l'effectif avant la Ligue des Champions Élite de l'AFC élèveront encore le niveau du championnat national.

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Selon vous, Ayman Hussein pourra-t-il aider le Pakhtakor à remporter la Ligue des Champions Élite de l'AFC et à reconquérir le titre en Superliga ? Laissez votre avis dans les commentaires !