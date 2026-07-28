Apple envisage de baisser considérablement le prix des écrans de l'iPhone 18 Pro Max

La société Apple mène des négociations actives pour réduire drastiquement le coût d'achat des écrans OLED pour ses futurs smartphones de la série iPhone 18. Selon les dernières informations obtenues, le géant technologique prévoit de payer environ 70 dollars seulement pour le panneau du modèle iPhone 18 Pro Max à l'avenir. C'est l'une des étapes importantes pour optimiser les coûts de production des appareils de la prochaine génération. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces dernières années, on observe qu'Apple réduit progressivement le coût de revient des écrans de ses smartphones. En particulier, selon les conditions et les délais de livraison, le prix des écrans de l'iPhone 16 Pro Max a parfois dépassé 100 dollars, tandis que pour l'iPhone 17 Pro Max dont l'introduction est attendue, cet indicateur était tombé à 80 dollars. Pour la génération suivante, ce prix devrait encore baisser.

Complexité technologique et nouveaux matériaux

Les panneaux OLED de sixième génération devraient subir un certain nombre de changements technologiques importants. En particulier, selon les informations d'ixbt.com, les écrans OLED destinés à l'iPhone 18 seront produits pour la première fois sur la base d'un nouvel ensemble de matériaux organiques nommé M16. Cette solution permettra d'augmenter la luminosité de l'écran, de prolonger sa durée de vie et d'améliorer considérablement la précision de la restitution des couleurs.

Cependant, cette situation impose une responsabilité supplémentaire aux principaux partenaires fournisseurs d'écrans — Samsung Display et LG Display. Les entreprises devront réadapter leurs processus de production et augmenter le coefficient de sortie des produits conformes. Malgré la complexité du processus de production, Apple ne renonce pas à sa demande de réduction de la valeur des composants.

Raisons de l'optimisation des coûts

Selon les experts, la principale raison pour laquelle Apple mène une politique aussi stricte est la forte augmentation du prix des puces mémoire. Ce facteur augmente considérablement le coût de revient global des nouveaux modèles d'iPhone. Afin de compenser les coûts supplémentaires survenus, Apple cherche à réduire les dépenses sur d'autres composants clés tels que l'appareil photo et l'écran.

Selon les prévisions du centre analytique UBI Research, cette année, Samsung Display fournira à Apple environ 46 millions de panneaux OLED pour la série iPhone 18. La part de LG Display devrait dépasser 41 millions. Les représentants des deux fournisseurs ont confirmé que le plus grand fabricant mondial de smartphones a intensifié la pression en exigeant une baisse du prix des composants.