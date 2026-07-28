Une légende de City rejoint la Serie A : John Stones va s'engager avec l'Inter

·45·Sport
Une légende de City rejoint la Serie A : John Stones va s'engager avec l'Inter

«Manchester City» après 10 années de succès et devenu agent libre suite à l'expiration de son contrat, le défenseur anglais John Stones est tout proche de poursuivre sa carrière en Italie. Le joueur expérimenté a trouvé un accord verbal avec le club milanais de l'Inter.

Zamin.uz en s'appuyant sur les informations de Fabrizio Romano, l'insider le plus fiable du monde du football, présente les détails financiers et contractuels de ce transfert retentissant.

1. Un contrat de deux ans et un salaire de 4 millions d'euros

La direction des « Nerazzurri » en Italie a préféré recruter l'expérimenté défenseur central en tant qu'agent libre (gratuitement). Les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels de leur future collaboration.

D'après les informations de l'insider Fabrizio Romano :

« Les parties sont parvenues à un accord total pour un contrat de deux ans. Le salaire annuel du défenseur de 32 ans à l'Inter sera d'environ 4 millions d'euros. »

2. Visite médicale et annonce officielle attendues

Il est prévu que John Stones se rende à Milan dans les prochains jours. Le joueur y passera sa visite médicale et signera officiellement son contrat.

Ce transfert est considéré comme une excellente opportunité pour le club milanais de renforcer gratuitement sa ligne défensive avec un joueur expérimenté et auréolé de grands succès sur la scène internationale.

Le transfert de John Stones à l'Inter et ses statistiques clés

Indicateur / Aspect

Détails

Joueur

John Stones (32 ans, Angleterre)

Ancien club

«Manchester City» (2016–2026)

Nouveau club

« Inter » (Milan, Italie)

Statut du transfert

Agent libre (gratuit)

Durée du contrat

2 ans

Salaire annuel

~4 millions d'euros

Participation lors de la dernière saison

9 matchs en Premier League

3. Une décennie à l'Etihad qui s'achève

John Stones, 32 ans, a défendu les couleurs de «Manchester City» de 2016 à 2026 et a contribué aux nombreux trophées de l'équipe, dont les victoires historiques en Premier League et en Ligue des champions.

Cependant, lors de la saison dernière, en raison de blessures et d'une forte concurrence, le défenseur n'a disputé que 9 matchs en Premier League anglaise sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive. Il souhaite désormais ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Serie A italienne.

Envoyez cette importante nouvelle sportive et mercato à vos amis !

Le mercato estival bat son plein dans le football européen et les grands clubs continuent de renforcer leurs effectifs.

Partagez immédiatement cet article brûlant avec vos amis, collègues et dans les groupes de supporters de Serie A et de Premier League !

Selon vous, John Stones, 32 ans, parviendra-t-il à s'adapter rapidement au football italien et à devenir un titulaire indiscutable à l'Inter ? Laissez votre avis dans les commentaires !

John StonesManchester CityInterFabrizio RomanoMilan
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le FC Barcelone cible Eli Junior Krupí comme alternative à Julián ÁlvarezLe FC Barcelone cible Eli Junior Krupí comme alternative à Julián ÁlvarezAujourd'hui, 11:32Beşiktaş se retire du transfert de Salah : détails des négociations sensationnellesBeşiktaş se retire du transfert de Salah : détails des négociations sensationnellesAujourd'hui, 11:24Transfert sensationnel dans le football ouzbek : Le super-buteur irakien Ayman Hussein s'engage avec le Pakhtakor !Transfert sensationnel dans le football ouzbek : Le super-buteur irakien Ayman Hussein s'engage avec le Pakhtakor !Aujourd'hui, 11:18Transfert surprise à Manchester City : James Trafford rejoint LeedsTransfert surprise à Manchester City : James Trafford rejoint LeedsAujourd'hui, 11:11Bombe de 100 millions du Liverpool : Accord trouvé avec Barcola !Bombe de 100 millions du Liverpool : Accord trouvé avec Barcola !Aujourd'hui, 11:07Super transfert d'Arsenal : 70 millions de livres sterling prêts pour Bruno Guimarães !Super transfert d'Arsenal : 70 millions de livres sterling prêts pour Bruno Guimarães !Aujourd'hui, 10:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan