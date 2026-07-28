«Manchester City» après 10 années de succès et devenu agent libre suite à l'expiration de son contrat, le défenseur anglais John Stones est tout proche de poursuivre sa carrière en Italie. Le joueur expérimenté a trouvé un accord verbal avec le club milanais de l'Inter.

Zamin.uz en s'appuyant sur les informations de Fabrizio Romano, l'insider le plus fiable du monde du football, présente les détails financiers et contractuels de ce transfert retentissant.

1. Un contrat de deux ans et un salaire de 4 millions d'euros

La direction des « Nerazzurri » en Italie a préféré recruter l'expérimenté défenseur central en tant qu'agent libre (gratuitement). Les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels de leur future collaboration.

D'après les informations de l'insider Fabrizio Romano : « Les parties sont parvenues à un accord total pour un contrat de deux ans. Le salaire annuel du défenseur de 32 ans à l'Inter sera d'environ 4 millions d'euros. »

2. Visite médicale et annonce officielle attendues

Il est prévu que John Stones se rende à Milan dans les prochains jours. Le joueur y passera sa visite médicale et signera officiellement son contrat.

Ce transfert est considéré comme une excellente opportunité pour le club milanais de renforcer gratuitement sa ligne défensive avec un joueur expérimenté et auréolé de grands succès sur la scène internationale.

Le transfert de John Stones à l'Inter et ses statistiques clés

Indicateur / Aspect Détails Joueur John Stones (32 ans, Angleterre) Ancien club «Manchester City» (2016–2026) Nouveau club « Inter » (Milan, Italie) Statut du transfert Agent libre (gratuit) Durée du contrat 2 ans Salaire annuel ~4 millions d'euros Participation lors de la dernière saison 9 matchs en Premier League

3. Une décennie à l'Etihad qui s'achève

John Stones, 32 ans, a défendu les couleurs de «Manchester City» de 2016 à 2026 et a contribué aux nombreux trophées de l'équipe, dont les victoires historiques en Premier League et en Ligue des champions.

Cependant, lors de la saison dernière, en raison de blessures et d'une forte concurrence, le défenseur n'a disputé que 9 matchs en Premier League anglaise sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive. Il souhaite désormais ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Serie A italienne.

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Selon vous, John Stones, 32 ans, parviendra-t-il à s'adapter rapidement au football italien et à devenir un titulaire indiscutable à l'Inter ? Laissez votre avis dans les commentaires !