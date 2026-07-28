Super transfert d'Arsenal : 70 millions de livres sterling prêts pour Bruno Guimarães !

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Super transfert d'Arsenal : 70 millions de livres sterling prêts pour Bruno Guimarães !

Le champion d'Angleterre en titre, Arsenal, est sur le point de faire un grand pas pour renforcer davantage son effectif lors du mercato estival. Les Londoniens prévoient de conclure l'accord pour le transfert du capitaine et milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimarães, cette semaine, avant la fin du mois de juillet.

Zamin.uz Talksport rapporte les derniers détails de ce transfert sensationnel.

1. Une offre de plus de 70 millions de livres et l'objectif principal des « Gunners »

Le milieu de terrain brésilien de 28 ans est la cible numéro 1 de la direction d'Arsenal pour ce mercato estival. Les « Gunners » ont déjà entamé des négociations verbales avec la direction de Newcastle.

Selon le rapport de Talksport :

« Le club londonien a déjà formulé trois offres verbales pour le joueur brésilien. Actuellement, Arsenal est tout à fait prêt à payer plus de 70 millions de livres sterling pour Bruno. »

2. L'hésitation de Newcastle et la décision claire du joueur

Newcastle ne veut pas perdre son capitaine et envisage même des options pour prolonger son contrat. Cependant, deux facteurs principaux obligent les « Magpies » à étudier ce transfert :

  1. Le désir ferme de Bruno : Le joueur de 28 ans souhaite fermement poursuivre sa carrière sous les couleurs d'Arsenal.

  2. L'âge du joueur : La direction de Newcastle est contrainte d'analyser l'importante offre financière proposée pour le milieu de terrain de 28 ans.

Faits clés sur le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal

Aspect / Facteur

Détails

Joueur

Bruno Guimarães (28 ans, Brésil)

Club actuel

Newcastle United (Capitaine)

Club acheteur

Arsenal (Champion d'Angleterre)

Montant du transfert

Plus de 70 millions de livres sterlingplus de

Stade des négociations

3 offres verbales faites, négociations en cours

Délai attendu

Cette semaine (d'ici fin juillet)

3. L'accord attendu cette semaine

La direction de Newcastle ne veut pas que ce feuilleton de transfert s'éternise tout l'été. Arsenal, de son côté, espère conclure le transfert de la star brésilienne dès cette semaine sans perdre de temps.

Partagez cette importante nouvelle de transfert avec vos amis et les fans de Premier League !

Le renforcement de l'effectif d'Arsenal rendra certainement la course au titre en Premier League encore plus intéressante.

Envoyez immédiatement cet article brûlant à vos amis, collègues et groupes de fans de Premier League et d'Arsenal !

Selon vous, Bruno Guimarães vaut-il 70 millions de livres et peut-il renforcer le milieu de terrain d'Arsenal ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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