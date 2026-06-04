Husanov pourrait être un joueur adapté au style du Barça — Alex Roca

Alex Roca, directeur technique de l'académie du FC Barcelone au Kirghizistan, a partagé ses réflexions sur la carrière du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov, dans une interview accordée à Eurasia Football.

— Vous avez travaillé au sein du système du Barça. Pensez-vous qu'Abduqodir Husanov, qui joue actuellement sous la direction de Guardiola, pourrait rejoindre le Barcelone à l'avenir ?

— Pour moi, Guardiola est un entraîneur qui a changé le football. Pendant son mandat au Barcelone, il a transformé notre vision du jeu et a ensuite poursuivi ce style dans d'autres clubs. Ses équipes jouent au plus haut niveau.

Husanov possède des qualités clés qui correspondent à ce style. Il est fort, rapide, se déplace efficacement sur le terrain et peut jouer sous pression. C'est un facteur crucial pour un défenseur central moderne.

Manchester City est l'un des clubs les plus puissants au monde. Il y règne une forte concurrence, un jeu rapide et des exigences élevées. Un joueur a besoin de temps et de développement mental pour s'adapter. Il a ce potentiel. Il est maintenant important de voir comment il gère ce processus.

— Le parcours de Husanov, de l'Ouzbékistan à l'Angleterre, n'a pas été facile. Il n'a pas pu s'imposer immédiatement et a rencontré des problèmes de santé. Puis sont venus les championnats de Biélorussie et de France, et maintenant il a atteint le niveau de Manchester City. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ?

— Oui, le parcours de Husanov est un exemple pour toute la région. Si un footballeur ouzbek peut franchir de telles étapes, alors d'autres ont aussi des opportunités. Peut-être que les recruteurs porteront désormais plus d'attention à l'Asie centrale.

Cependant, à ce niveau, il ne suffit pas d'être seulement fort et rapide. La compréhension du jeu, la lecture des situations et la prise de décision sous pression sont également très importantes.

Dans le système de Guardiola, un défenseur central n'est pas seulement un joueur qui récupère le ballon. Il initie les attaques, joue contre le pressing et aide à construire le jeu collectif. Si Husanov développe ces aspects, il deviendra encore plus fort.

— Donc, un tel joueur convient-il à la philosophie du Barça ?

— Oui. Dans le football de Guardiola, la compréhension du jeu, la rapidité de décision, la maîtrise du ballon, le positionnement du corps et le contrôle de l'espace sont d'une grande importance. Si un joueur développe ces compétences, il peut atteindre un niveau supérieur. Husanov en a les bases, le reste dépend du travail acharné, du temps et de l'adaptation.