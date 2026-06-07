Kylian Mbappe et la Coupe du Monde : Un tournoi de rédemption pour la star du Real Madrid

Bien qu'il ne reste que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2026, l'engouement autour de Kylian Mbappe est moindre que prévu. Cela s'explique par la saison infructueuse de l'attaquant avec le Real Madrid. Pour le joueur, dont les relations avec les supporters du Bernabeu se sont détériorées, le tournoi en Amérique du Nord est une excellente occasion de se redécouvrir et d'échapper à la pression au club. Selon Goal.com rapporte .

Bien que Mbappe ait fait preuve de productivité lors de la saison écoulée, il n'a remporté aucun trophée majeur. Au milieu des conflits internes au club madrilène et des malentendus avec la direction, il a perdu la faveur des supporters. Désormais, l'attaquant de 27 ans concentre toute son attention sur l'équipe de France, visant à venger la défaite en finale 2022 et à reconquérir le titre mondial.

En regardant les statistiques, Mbappe a marqué 25 buts en La Liga et 17 en Ligue des Champions et en Coupe d'Espagne, atteignant un total de 40 buts. Cependant, la seconde moitié de la saison a été beaucoup plus difficile pour lui. À partir de février, en raison de blessures et de relations tendues avec l'entraîneur intérimaire Alvaro Arbeloa, il n'a pu marquer que quatre fois.

Ce fut la deuxième saison consécutive sans trophée pour le Real Madrid. Mbappe, arrivé en tant qu'agent libre du Paris Saint-Germain en 2024, n'a pas encore pleinement trouvé sa place à Madrid. Néanmoins, la Coupe du Monde est sa scène préférée, et il est prêt à écrire à nouveau l'histoire en Amérique du Nord.