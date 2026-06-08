De la Fuente Réagit À L'altercation Entre Gavi Et Rodri

Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, a répondu aux critiques entourant Gavi, qui s'est heurté à Rodri lors de l'entraînement. Une vidéo montrant le milieu de terrain du FC Barcelone jouer rudement contre la star de Manchester City s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, inquiétant les supporters. Selon Goal.com rapporte .

Lors de l'incident, Gavi a marché sur le pied de son coéquipier expérimenté, une situation qui semblait présenter un risque de blessure grave pour Rodri. Cependant, le sélectionneur a souligné qu'il n'avait pas l'intention de changer le style de jeu agressif du jeune talent et qu'il appréciait grandement sa passion sur le terrain.

Lors d'une conférence de presse, Luis de la Fuente a déclaré que cela faisait partie du football. "C'est le football, c'est le processus d'entraînement. Les joueurs donnent tout et personne n'a besoin de s'excuser. Tout va bien. Gavi est plein de zèle et d'enthousiasme. Il doit se contrôler, mais j'ai besoin de Gavi exactement comme ça", a expliqué l'entraîneur.

Rodri a pu reprendre l'entraînement après que la douleur se soit apaisée, ce qui a encore justifié la décision de l'entraîneur. L'ambiance au sein de l'équipe reste positive. Yeremy Pino a plaisanté sur ce que Gavi apporte à l'équipe, notant que son énergie contagieuse et son esprit combatif sont très importants pour le groupe.