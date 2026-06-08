La légende du Real Madrid Jose Mourinho rejoint le staff technique

Après que Florentino Perez a remporté l'élection présidentielle du Real Madrid avec 65 % des voix, Jose Mourinho a commencé à façonner une nouvelle ère au club. Le spécialiste portugais souhaite renforcer son staff technique en rappelant un ancien guerrier bien connu de lui au Santiago Bernabeu. La victoire de Perez a ouvert la voie au retour de Mourinho, car il disposait d'un accord préalable pour diriger l'équipe selon les résultats électoraux. Selon Goal.com rapporte .

Alors que le club vise à mettre fin à une série de deux ans sans trophée, Jose Mourinho est déjà actif sur le marché des transferts. Selon les informations, il prévoit d'ajouter des joueurs comme Ibrahima Konate et Denzel Dumfries à l'effectif. Cependant, sa nomination la plus importante devrait se faire en dehors du terrain, car l'entraîneur souhaite avoir à ses côtés une personne qui comprend bien l'ADN du club.

Selon la presse sportive, le premier ajout majeur au staff de Mourinho sera le défenseur légendaire Pepe. Âgé de 43 ans et ayant pris sa retraite professionnelle en 2024, Pepe est prêt à faire ses premiers pas en tant qu'entraîneur dans le club où il a joué pendant dix ans. Il est connu comme l'un des « soldats » les plus loyaux de Jose Mourinho durant sa période madrilène de 2010 à 2013.

L'ancien membre de l'équipe nationale du Portugal devrait servir de pont parfait entre le vestiaire et la direction. Bien qu'Alvaro Arbeloa ait été précédemment envisagé pour ce rôle, le choix s'est finalement porté sur Pepe. Pepe a disputé 334 matchs pour le Real Madrid, remportant de nombreux trophées, dont la Ligue des champions.

La carrière de Pepe à Madrid a été marquée non seulement par un haut niveau défensif, mais aussi par des situations très émotionnelles et controversées. Néanmoins, sa vaste expérience et sa loyauté envers le club devraient être des facteurs décisifs dans le nouveau projet de Mourinho. Il aura désormais l'opportunité de transmettre son expérience aux jeunes défenseurs.