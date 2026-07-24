Officiel : Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne

La Fédération allemande de football (DFB) a pris une décision finale concernant la direction de l'équipe nationale. Après plusieurs mois de négociations, l'un des techniciens les plus prestigieux au monde, Jürgen Klopp, a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne. Cette nomination intervient après le départ inattendu de Julian Nagelsmann. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, le technicien de 59 ans a mis fin prématurément à ses fonctions chez Red Bull pour accepter ce poste. D'après Goal.com, le contrat signé avec Klopp est d'une durée de quatre ans, et il devrait diriger l'équipe jusqu'à la Coupe du monde 2030. Ses assistants de longue date, Peter Krawietz, Pepijn Lijnders et Sven Bender, rejoindront son staff technique.

Une nouvelle ère et des objectifs ambitieux

En exprimant ses premières pensées sur son nouveau poste, Jürgen Klopp a souligné que diriger l'équipe nationale était pour lui une fierté particulière. « L'équipe nationale nous unit, nous, les Allemands, comme rien d'autre. C'est précisément cet aspect qui rend cette mission si spéciale pour moi. Nous travaillerons ensemble avec humilité et patience : nous formerons une équipe qui se bat les uns pour les autres et que tout le pays soutient sincèrement », a déclaré l'entraîneur.

Selon le président de la DFB, Bernd Neuendorf, Klopp était le candidat unique et prioritaire pour l'organisation. Son approche passionnée, sa popularité auprès du public et sa capacité à motiver les joueurs sont considérées comme la solution idéale pour sortir le football allemand de sa crise actuelle.

Le vice-président de la Fédération allemande de football, Hans-Joachim Watzke, a également salué cette nomination. Selon lui, en plus d'être l'un des meilleurs entraîneurs au monde, Klopp est un leader capable d'unir les gens. C'est précisément cette qualité qui est jugée indispensable pour le football allemand en ce moment.

Peu de temps pour la préparation

La période d'adaptation pour le nouvel entraîneur ne sera pas longue. L'équipe d'Allemagne doit disputer quatre rencontres internationales entre fin septembre et début octobre. Klopp devra, en ce court laps de temps, modifier le style de jeu de l'équipe et inculquer sa philosophie aux joueurs.

Rappelons que Jürgen Klopp a dirigé le club de Liverpool pendant de nombreuses années, remportant la Premier League anglaise et la Ligue des champions avec l'équipe. Son arrivée à la tête de la sélection suscite de grands espoirs parmi les fans de football allemands, alors que l'équipe n'avait pas obtenu les résultats escomptés lors des derniers tournois majeurs.