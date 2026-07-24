Pourquoi Guardiola a-t-il refusé l'offre de l'équipe nationale d'Italie ?

Pep Guardiola a étudié la possibilité de diriger l'équipe nationale d'Italie, mais a finalement décidé de ne pas accepter l'offre. Le célèbre technicien prévoit de faire une pause dans le football pour consacrer plus de temps à sa famille.

Selon l'insider Fabrizio Romano, Guardiola a sérieusement envisagé l'option de la Fédération italienne de football pendant quelques jours. Cependant, son retour au football est reporté à plus tard.

Guardiola a pris sa décision finale

Fabrizio Romano a rapporté que le technicien espagnol a discuté de la possibilité de diriger la sélection italienne cette semaine.

Après des discussions entre les parties, Guardiola a décidé de décliner l'offre.

Pep préfère se reposer et recharger ses batteries plutôt que de commencer à travailler avec une nouvelle équipe à ce stade.

Pour l'instant, il n'y a aucune déclaration officielle de la Fédération italienne de football concernant les négociations et la décision de Guardiola.

Pourquoi Pep a-t-il renoncé à l'option italienne ?

Selon la source, la décision de Guardiola n'est pas liée aux résultats sportifs ou aux conditions contractuelles, mais à ses projets personnels.

Le technicien souhaite :

consacrer plus de temps à sa famille ;

se reposer après de longues années de carrière ;

récupérer ses forces physiques et mentales ;

revenir au football au moment opportun.

C'est pourquoi il a préféré ne pas se lancer dans un nouveau projet de club ou d'équipe nationale pour le moment.

«Manchester City» a marqué une ère historique

Le dernier poste de Pep Guardiola était à «Manchester City». Il a travaillé dans le club anglais pendant dix saisons, transformant l'équipe en l'une des plus puissantes du football national et européen.

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Guardiola a instauré à City un style de jeu basé sur la possession de balle, le pressing haut et l'attaque placée. Son ère a été l'une des plus réussies de l'histoire du club.

L'Italie cherche un autre candidat

Après le refus de Guardiola, la Fédération italienne de football devra examiner d'autres candidats pour le poste d'entraîneur principal.

Quant à Pep, on ignore quand et avec quelle équipe il reviendra au football. La question de savoir si son prochain poste sera en club ou en sélection reste ouverte.

Cependant, chaque décision d'un technicien comme Guardiola suscite sans aucun doute un grand intérêt dans le monde du football.

À votre avis, Guardiola devrait-il poursuivre sa carrière en club ou diriger une équipe nationale ? Donnez votre avis dans les commentaires.