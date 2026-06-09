L'affrontement intense entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et des Pays-Bas, disputé avant le grand festival de football de l'autre côté de l'océan, reste au centre de l'attention des experts et des supporters. Bien que les 'Loups Blancs' aient opposé une résistance courageuse et digne face à un adversaire puissant, ils ont finalement perdu le match sur le score de 1-2. Après cette rencontre passionnante, des portails statistiques internationaux réputés et des experts en football ont analysé minutieusement la performance de chacun de nos joueurs sur le terrain et ont attribué leurs notes.

Selon les analyses de notation effectuées, deux footballeurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont été identifiés comme ayant les indicateurs les plus élevés et exemplaires. Il s'agit du défenseur talentueux Jahongir O‘rozov, qui a fait preuve de dévouement en défense, et du milieu de terrain expérimenté Otabek Shukurov, qui a accompli un grand volume de travail au milieu du terrain. Les deux joueurs ont été récompensés par une note de 6,7 par les experts et reconnus comme les meilleurs de l'équipe.

Ci-dessous, vous pouvez consulter en détail les notes finales attribuées aux membres de notre équipe nationale par les portails statistiques :

Gardiens de but :

Otkir Yusupov — 6,3

Défense :

Jahongir O‘rozov — 6,7

Abduqodir Husanov — 6,6

Rustam Ashurmatov — 6,5

Arrières latéraux :

Sherzod Nasrullayev — 6,3

Farrux Sayfiyev — 6,3

Milieu de terrain :

Otabek Shukurov — 6,7

Akmal Mozgovoy — 6,2

Milieux offensifs :

Abbosbek Fayzullayev — 6,5

Oston O‘runov — 6,1

Attaquant :

Eldor Shomurodov — 6,2

Selon les calculs généraux, la note moyenne de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ce match très responsable contre le géant mondial, les Pays-Bas, était de 6,4 points. Cet indicateur démontre que nos représentants peuvent afficher un football de qualité et systématique même lors de matchs contre des équipes de premier plan.

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