Maniche : Cristiano Ronaldo doit être titulaire lors de la Coupe du Monde 2026

·6·Sport
Maniche : Cristiano Ronaldo doit être titulaire lors de la Coupe du Monde 2026

L'ancien milieu de terrain portugais Maniche a souligné que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo reste indispensable pour l'équipe nationale. Selon lui, malgré ses 41 ans, le quintuple Ballon d'Or devrait être au cœur de l'attaque du Portugal lors de la Coupe du Monde 2026. Comme le rapporte Goal.com .

Maniche a déclaré qu'il n'y a actuellement aucun meilleur attaquant que Ronaldo dans l'effectif du Portugal. Bien que l'âge et la mobilité du joueur fassent débat, l'instinct de buteur et le professionnalisme de la star d'Al-Nassr le distinguent. Selon Maniche, cette décision doit être basée sur les résultats purs, et non sur la réputation.

L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l'Atlético Madrid a souligné que si l'équipe du Portugal compte de nombreux joueurs techniquement forts, elle manque d'un finisseur sanguinaire comme Cristiano Ronaldo. Il estime que la présence de Ronaldo sur le terrain joue un rôle crucial en distrayant les défenseurs adverses et en créant des espaces pour ses coéquipiers.

Maniche s'est également exprimé sur son ancien entraîneur José Mourinho. Réagissant aux rumeurs d'un retour potentiel du « Special One » au Real Madrid, il a rejeté l'idée que le style de Mourinho soit dépassé. Maniche a souligné la solidité des relations entre Florentino Pérez et Mourinho, affirmant que l'entraîneur est toujours capable de travailler sous haute pression.

Cristiano RonaldoPortugalReal MadridJosé MourinhoCoupe du Monde
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Raul Jimenez fait un retour surprise à WolverhamptonRaul Jimenez fait un retour surprise à WolverhamptonAujourd'hui, 18:16Classement FIFA : Combien de points l'Ouzbékistan a-t-il perdus ?Classement FIFA : Combien de points l'Ouzbékistan a-t-il perdus ?Aujourd'hui, 18:10Le Français Pierre Sage nommé entraîneur principal de Crystal PalaceLe Français Pierre Sage nommé entraîneur principal de Crystal PalaceAujourd'hui, 17:43Man City prolonge le contrat du talentueux milieu Divine MukasaMan City prolonge le contrat du talentueux milieu Divine MukasaAujourd'hui, 17:40Declan Rice souligne les lacunes dans le jeu de Kobbie MainooDeclan Rice souligne les lacunes dans le jeu de Kobbie MainooAujourd'hui, 17:35Jaloliddin Masharipov ne jouera pas à la Coupe du Monde 2026 : Retiré de la listeJaloliddin Masharipov ne jouera pas à la Coupe du Monde 2026 : Retiré de la listeAujourd'hui, 17:34
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan