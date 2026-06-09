Maniche : Cristiano Ronaldo doit être titulaire lors de la Coupe du Monde 2026

L'ancien milieu de terrain portugais Maniche a souligné que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo reste indispensable pour l'équipe nationale. Selon lui, malgré ses 41 ans, le quintuple Ballon d'Or devrait être au cœur de l'attaque du Portugal lors de la Coupe du Monde 2026. Comme le rapporte Goal.com .

Maniche a déclaré qu'il n'y a actuellement aucun meilleur attaquant que Ronaldo dans l'effectif du Portugal. Bien que l'âge et la mobilité du joueur fassent débat, l'instinct de buteur et le professionnalisme de la star d'Al-Nassr le distinguent. Selon Maniche, cette décision doit être basée sur les résultats purs, et non sur la réputation.

L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l'Atlético Madrid a souligné que si l'équipe du Portugal compte de nombreux joueurs techniquement forts, elle manque d'un finisseur sanguinaire comme Cristiano Ronaldo. Il estime que la présence de Ronaldo sur le terrain joue un rôle crucial en distrayant les défenseurs adverses et en créant des espaces pour ses coéquipiers.

Maniche s'est également exprimé sur son ancien entraîneur José Mourinho. Réagissant aux rumeurs d'un retour potentiel du « Special One » au Real Madrid, il a rejeté l'idée que le style de Mourinho soit dépassé. Maniche a souligné la solidité des relations entre Florentino Pérez et Mourinho, affirmant que l'entraîneur est toujours capable de travailler sous haute pression.