Harry Kane : La meilleure chance de remporter la Coupe du Monde

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Harry Kane : La meilleure chance de remporter la Coupe du Monde

Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, estime que la prochaine Coupe du Monde est sa plus grande opportunité de remporter la victoire sur la scène internationale. L'attaquant, qui arrive à son troisième tournoi mondial en excellente condition physique et avec des résultats prolifiques, vise à décrocher le titre suprême et à consolider son statut de plus grand footballeur du pays. Selon Goal.com rapporte .

Actuellement dans une forme sportive phénoménale, Kane a reconnu dans une interview accordée à ITV Football que le football est plein d'imprévus, mais il a évalué sa condition actuelle très positivement. Il a souligné qu'être au sommet de sa forme offre un avantage majeur à l'Angleterre. "On ne sait jamais ce qui va arriver dans le football, donc il faut penser que cela pourrait être la dernière fois. Je veux jouer longtemps, mais je me sens mieux que jamais", a déclaré l'attaquant.

Remporter la Coupe du Monde pourrait faire de Kane non seulement un héros national, mais aussi le principal candidat au Ballon d’Or. L'attaquant expérimenté continue de marquer des buts de manière constante à un haut niveau. Son récent but lors d'un match amical contre la Nouvelle-Zélande a renforcé sa position de meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre – il compte désormais 79 buts. Lors de la saison écoulée, il a réussi à marquer un total de 67 buts pour son club et l'équipe nationale.

L'équipe nationale d'Angleterre commencera sa campagne de Coupe du Monde le 17 juin contre la Croatie. Ensuite, ils affronteront le Ghana et le Panama lors de la phase de groupes. Si Harry Kane maintient sa forme sensationnelle, les "Three Lions" auront une réelle chance d'obtenir un résultat historique.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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