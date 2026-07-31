« D'une autre planète » : City fait encore l'éloge d'Abdukodir Khusanov (vidéo)

Le compte officiel de « Manchester City» Abdukodir Khusanova salué de manière humoristique mais très élogieuse les capacités physiques du joueur. Le bref commentaire du club a montré une fois de plus quelle qualité du défenseur ouzbek est particulièrement reconnue en Angleterre.

« Si vous le soumettez à un test d'endurance, vous finirez par croire que ce gars vient d'une autre planète. »

À première vue, cela ressemble à une simple blague. Mais derrière cela se cache l'un des atouts majeurs de Khusanov à City : sa capacité à maintenir un rythme élevé pendant longtemps, à ne pas se fatiguer dans les duels et à lutter jusqu'à la dernière minute.

Derrière la blague se cache une vraie reconnaissance

La description de Khusanov comme étant « d'une autre planète » est peut-être une énième phrase amusante sur les réseaux sociaux du club. Cependant, le site officiel de «Manchester City» a également souligné à plusieurs reprises sa vitesse, sa solide condition physique et son style de défense intransigeant.

Le club décrit Khusanov comme :

extrêmement rapide ;

physiquement très fort ;

participant à chaque duel avec un grand enthousiasme ;

anticipant les attaques adverses ;

un défenseur qui se donne à 100 % sur le terrain.

Sa vitesse est devenue une arme particulièrement importante pour la défense de City. Le site officiel du club a comparé la pointe de vitesse de Khusanov à un niveau jamais vu dans la ligne défensive depuis le départ de Kyle Walker.

Pourquoi l'endurance de Khusanov est-elle importante ?

Un défenseur central moderne ne se limite pas à rester devant sa surface pour repousser les ballons. Il doit jouer haut sur le terrain, rattraper des attaquants rapides et couvrir de grandes distances en peu de temps après une perte de balle.

Les qualités physiques de Khusanov lui permettent de :

stopper les contres adverses ;

poursuivre un attaquant parti sur l'aile ;

revenir rapidement à sa position après un pressing haut ;

conserver sa vitesse même en fin de match ;

s'imposer dans les duels face à des attaquants puissants.

C'est pourquoi le commentaire humoristique du club ne concerne pas seulement l'endurance. Il résume tout le style de jeu de Khusanov : vitesse, puissance, discipline et combativité jusqu'au bout.

Comment a-t-il conquis les supporters ?

En peu de temps, le footballeur ouzbek est devenu l'un des chouchous du public de l'Etihad. Manchester City a noté que son style de défense généreux et accrocheur a gagné une immense reconnaissance parmi les fans.

Khusanov a été élu meilleur joueur du club pour les mois de janvier et mars 2026. En mars, il a devancé Rodri et Jérémy Doku pour remporter nettement le vote des supporters.

Ces distinctions montrent que sa popularité ne repose pas uniquement sur le soutien des supporters ouzbeks. Les fans anglais apprécient également :

sa hargne dans les duels pour le ballon ;

sa capacité à se ressaisir rapidement après une erreur ;

son courage dans les situations dangereuses ;

son investissement total pour l'intérêt de l'équipe.

Quel a été son progression à City ?

Après son arrivée de Lens à Manchester City en janvier 2025, Khusanov a d'abord traversé une phase d'adaptation. Mais il est ensuite devenu l'un des piliers de la défense de l'équipe.

Lors de la saison 2025/26, il a disputé 37 matches toutes compétitions confondues, cumulant 2817 minutes de jeu. Le club a particulièrement salué sa solide seconde partie de saison, sa vitesse et son jeu sans peur.

Au moment de signer son nouveau contrat, Khusanov avait déjà disputé 47 matches sous le maillot de City. Son bail a été prolongé jusqu'en 2031, et le club a qualifié le défenseur ouzbek de l'un des jeunes talents les plus prometteurs de Premier League.

Qu'attend-on de lui désormais ?

Les capacités physiques de Khusanov ont déjà conquis le club et les supporters. Sa prochaine étape consiste à combiner cette vitesse et cette puissance avec une maturité tactique accrue.

On attend de lui des progrès dans les domaines suivants :

la maîtrise du ballon ;

la relance et la première passe ;

le commandement de la ligne défensive ;

le placement tactique ;

la régularité dans les matches couperets.

À 22 ans, les meilleures années du défenseur sont encore devant lui. Le fait que Manchester City l'ait prolongé jusqu'en 2031 montre que le club ne mise pas seulement sur lui pour le présent, mais le considère comme l'un de ses futurs tauliers en défense.

Conclusion principale

La description humoristique « d'une autre planète » résume brièvement et avec force le statut acquis par Khusanov à Manchester City.

Sa vitesse, son endurance et son intransigeance lui ont valu l'admiration des supporters, puis des médias officiels du club. La question principale est désormais de savoir si Khusanov saura associer ces supériorités physiques à un niveau tactique encore plus élevé pour s'imposer comme le leader de la défense de City pour de longues années.

Selon vous, quelle est la plus grande force de Khusanov : sa vitesse, son endurance ou son caractère ? Laissez vos avis dans les commentaires !