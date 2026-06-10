Le Real Madrid soumet une offre de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez

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Le Real Madrid soumet une offre de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez

Le Real Madrid a officiellement confirmé que son offre record de 150 millions d'euros avait été rejetée par l'Atlético Madrid. Cette déclaration inattendue a levé le voile sur l'identité du « mystérieux Galactique » promis par le président du club, Florentino Pérez, lors de sa campagne électorale. Selon Goal.com rapporte .

Le communiqué officiel du club indique : « Le Real Madrid C.F. annonce qu'à la suite de la réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui, il a soumis une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour le transfert de Julián Álvarez. L'Atlético Madrid a examiné l'offre et a exprimé sa gratitude, mais l'a rejetée en s'appuyant sur la clause libératoire du joueur. »

Après sa réélection à la présidence, Florentino Pérez avait promis de dépenser massivement pour renforcer l'équipe. Dans une interview précédente, il avait souligné qu'une somme record serait offerte pour un joueur d'un grand club de Ligue des champions, précisant qu'il ne s'agissait pas d'Erling Haaland et que le joueur n'évoluait pas en Premier League anglaise.

Bien que le contrat de Julián Álvarez prévoie une clause libératoire de 500 millions d'euros, certaines dispositions permettent à certains clubs de Ligue des champions d'activer un montant inférieur d'environ 150 millions d'euros. Auparavant, Barcelone avait également soumis une offre de 100 millions d'euros pour l'attaquant, qui avait été rejetée.

Le Real Madrid a également confirmé le départ de l'entraîneur adjoint de l'équipe première, Álvaro Arbeloa. Cela a encore alimenté les rumeurs concernant le retour de José Mourinho au club. Le club madrilène a publié un communiqué distinct remerciant Arbeloa pour ses services.

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Nodirbek Razzokov
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