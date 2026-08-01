Qui assistera au mariage de Ronaldo : une liste sensationnelle divulguée

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Qui assistera au mariage de Ronaldo : une liste sensationnelle divulguée

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez font l'objet de nouvelles rumeurs concernant leur mariage. Selon les informations circulant sur Internet, plusieurs personnalités célèbres du monde du sport, du cinéma et de la musique seraient invitées à la cérémonie.

La liste comprendrait Vin Diesel, Khabib Nurmagomedov, Drake, IShowSpeed, Jennifer Lopez, Rihanna, Kylian Mbappé, Travis Scott et Rodrygo.

Cependant, Ronaldo et Georgina n'ont fait aucune déclaration officielle concernant la date du mariage ou la liste des invités. Les informations selon lesquelles le couple se mariera bientôt restent au stade de simples suppositions.

Les rapports précédents concernant l'envoi d'invitations à certaines célébrités n'ont pas non plus été confirmés par des sources fiables. Il est donc trop tôt pour considérer cette liste divulguée comme une information officielle.

Mashhur shaxslarning ismlari yozilgan portretlar jamlanmasi.
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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