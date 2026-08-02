Le FC Barcelone ouvert au transfert de Ferran Torres

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Le FC Barcelone ouvert au transfert de Ferran Torres

L'avenir de l'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, devient l'un des sujets les plus brûlants du mercato estival. Selon les informations relayées par Marca, les Catalans ont fait savoir qu'ils étaient prêts à négocier son transfert si le joueur exprime ouvertement son souhait de partir. Cependant, la direction du club insiste fermement sur le fait que l'attaquant espagnol ne sera pas bradé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, le FC Barcelone est en mode attente quant à la décision du joueur. Parti en vacances de courte durée après une saison difficile, Torres n'a pas encore fait part à la direction du club de ses intentions précises pour la saison prochaine. Les dirigeants sont prêts à lui proposer une prolongation de contrat, mais ont décidé de ne pas lui barrer la route si le joueur exige son départ et qu'une offre financière adéquate arrive.

L'intérêt prononcé des Parisiens

Le Paris Saint-Germain fait figure de grand favori parmi les prétendants souhaitant s'attacher les services de Ferran Torres. Bien que les Parisiens n'aient pas encore formulé d'offre officielle, ils se préparent à entamer de sérieuses négociations pour ce transfert. La direction barcelonaise est bien consciente que le PSG est en mesure de proposer un salaire nettement supérieur sur le plan financier.

Malgré cela, le club catalan n'a pas l'intention de se lancer dans une lutte financière excessive pour retenir le joueur. Si le club français présente une offre conséquente correspondant à la valeur marchande du joueur, les deux parties pourraient trouver un accord. Le contrat actuel de Torres court jusqu'en juin 2027, et son prix revêt une importance capitale pour le club.

Sa place dans les plans de Hansi Flick

L'entraîneur Hansi Flick place de grands espoirs en Ferran Torres dans le cadre de son projet sportif et le considère comme l'un des joueurs clés de l'équipe. Notamment, en raison de l'échec du FC Barcelone à recruter Julián Álvarez cet été, Torres revêt une importance encore plus grande au poste d'avant-centre.

Au cours de la saison dernière, l'attaquant a disputé 49 rencontres, inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives. Il a également obtenu des résultats importants avec l'équipe nationale d'Espagne, prouvant qu'il est capable de produire un jeu de haut niveau. Le joueur a quant à lui souligné que, malgré les difficultés, il continuera à travailler dur et ira toujours de l'avant avec confiance.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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