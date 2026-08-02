Attaqué par un requin, il sauve d'abord sa petite amie enceinte avant d'être grièvement blessé

Une attaque de requin survenue sur les côtes de la Floride a témoigné d'un véritable acte de courage. Jakori Hay, 22 ans, a été attaqué par un requin alors qu'il nageait en mer. Cependant, il a d'abord pensé à la vie et à la sécurité de sa petite amie enceinte plutôt qu'à la sienne.

L'incident s'est produit près de la plage de Ponce Inlet, dans le comté de Volusia. Selon Jakori Hay, alors qu'il avait de l'eau jusqu'à la taille, il a soudainement senti quelque chose mordre violemment sa jambe gauche. Quelques secondes plus tard, il a réalisé qu'un requin l'avait attaqué.

Il a raconté que le requin avait d'abord mordu sa jambe avant de la relâcher. Cependant, peu de temps après, il est revenu et a cette fois tenté de s'en prendre à son bras. Jakori a réussi à repousser le prédateur avec sa main et a immédiatement guidé sa petite amie vers le rivage pour la mettre en lieu sûr.

« Le plus important pour moi était d'abord qu'elle survive. Ce n'est qu'après m'être assuré que ma petite amie était en sécurité que j'ai commencé à penser à mon propre état », a-t-il déclaré aux médias locaux.

Malgré ses graves blessures et une perte de sang importante, Jakori a réussi à regagner le rivage par ses propres moyens. Sur place, les sauveteurs lui ont prodigué les premiers secours avant de l'emmener à l'hôpital.

Selon les médecins, sa jambe gauche porte de profondes marques de morsure et ses tendons ont également été endommagés. Le jeune homme est actuellement soigné sous surveillance médicale. Une collecte de fonds a également été organisée pour aider sa famille à couvrir les frais médicaux.