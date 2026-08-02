Leny Yoro : Manchester United doit absolument remporter le titre de champion d'Angleterre

Manchester United le défenseur Leny Yoro a fermement souligné que l'objectif principal de l'équipe pour la saison en cours est de remporter le trophée de la Premier League. Selon Goal.com, le jeune joueur au tempérament français s'est montré convaincu que le club est prêt à mettre fin à une disette de plus de dix ans sans titre de champion. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite d'entraîneur en 2013, les « Red Devils » n'ont pas réussi à retrouver de la régularité en championnat national. Sous la houlette du légendaire technicien, le club a remporté le championnat d'Angleterre à 13 reprises, mais depuis son départ, les nombreux entraîneurs qui se sont succédé à la tête de l'équipe n'ont pas su répéter ce succès.

La nouvelle ère sous la direction de Michael Carrick

Au cours de la période écoulée, David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho et Erik ten Hag ont certes remporté divers trophées, mais le sacre suprême de la Premier League n'est toujours pas revenu à « Old Trafford ». Après une 15e place décevante lors de la saison 2024/25, un changement radical a eu lieu au sein de la direction du club avec la nomination de Michael Carrick comme entraîneur principal.

Ayant pris les commandes de l'équipe en janvier, le technicien de 45 ans a redressé une situation difficile pour terminer la Premier League à la troisième place, avant de devenir entraîneur permanent cet été. En évoquant ses 20 années de carrière au club et le sens des responsabilités, Carrick a tenu à saluer la résilience et la solidarité des joueurs au cours des derniers mois.

Les ambitions XXL de Leny Yoro

Dans une interview accordée à la presse, Leny Yoro a indiqué que l'atmosphère interne au sein de l'équipe était excellente et que tous les joueurs luttaient uniquement pour la victoire. Selon lui, en tant que Manchester United, le club doit impérativement triompher à chaque match, conformément à son standing.

« Nous sommes Manchester United, c'est donc ainsi que nous devons penser. Je sais que nous avons le potentiel nécessaire pour y parvenir », a déclaré Leny Yoro. Il a ajouté qu'il s'était fixé pour mission d'être irréprochable à chaque match et d'apporter des trophées à l'équipe.