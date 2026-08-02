Casio G-Shock G-Steel : boîtier allégé et grande autonomie

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Casio G-Shock G-Steel : boîtier allégé et grande autonomie

La célèbre marque japonaise Casio a enrichi sa gamme de montres légendaires avec de nouveaux modèles. Selon ixbt.com, l'entreprise a officiellement présenté les Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A et GST-B1000-2A, qui constituent une excellente alternative aux versions lourdes à boîtier entièrement en métal lancées précédemment. Ces montres devraient d'abord être commercialisées sur le marché intérieur japonais, avant d'être proposées sur les marchés mondiaux, rapporte Ixbt.com. rapporte .

Les nouveaux modèles sont nettement plus légers et plus abordables pour les utilisateurs que leurs prédécesseurs de la série. Le fabricant a remplacé le bracelet en acier coûteux par un bracelet spécial en résine biopolymère de haute qualité. Par conséquent, le poids total de la montre a presque diminué de moitié, passant de 118 g à 58 g. Malgré cela, les dimensions du boîtier restent inchangées à 46,9 × 44,2 × 11,6 mm.

Conception et caractéristiques de protection

La robustesse typique de la série G-Shock reste une fois de plus au premier plan. L'appareil combine un boîtier en polymère renforcé de fibres de carbone, une garniture métallique robuste et le système de protection Carbon Core Guard propre à la marque japonaise. Le design du cadran s'inspire du style du modèle légendaire G-Shock DW-5000C, bien connu des fans de la marque. En particulier, la version GST-B1000-2A est équipée d'un cadran métallique bleu foncé, conférant à l'appareil un look encore plus sérieux.

En termes de fonctionnalités techniques, ce nouveau gadget n'a rien à envier à ses grands frères. Les montres sont équipées du système Tough Solar fonctionnant à l'énergie solaire et d'un module Bluetooth moderne. En installant l'application spéciale Casio Watches sur leur smartphone, les utilisateurs peuvent synchroniser automatiquement l'heure, modifier divers paramètres et même utiliser la fonction de recherche de téléphone égaré.

Durabilité et autonomie

Pour une utilisation quotidienne, l'étanchéité de 20 ATM est particulièrement importante pour les amateurs de plongée sous-marine. Cela permet d'utiliser la montre en toute sécurité, même lors de plongées profondes avec un équipement de plongée. L'ensemble fonctionnel comprend également un chronomètre, une minuterie de compte à rebours, une alarme quotidienne, un calendrier automatique, un revêtement luminescent Neobrite et un système d'éclairage LED lumineux nommé Super Illuminator.

Il convient de souligner que l'appareil élimine le souci de devoir recharger fréquemment la batterie. Selon l'entreprise, ces montres peuvent fonctionner en continu avec une seule charge jusqu'à 5 mois en mode d'utilisation normale et jusqu'à 18 mois en mode d'économie d'énergie. Au Japon, le prix de ces nouveaux appareils est fixé à 60 500 yens (environ 385 USD).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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