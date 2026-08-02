Montre connectée Rogbid SpinR : 100 jours d'autonomie pour un prix de 50 dollars

Selon ixbt.com, la montre connectée durcie Rogbid SpinR, dotée d'une molette de commande mécanique unique, a fait son entrée sur le marché. Proposé à seulement 50 dollars, ce gadget attire l'attention des passionnés de technologie grâce à sa résistance extrême, son écran agrandi et sa durée de vie record sur une seule charge, rapporte Ixbt.com. rapporte .

La principale caractéristique de ce nouvel appareil est la molette mécanique rotative située sur le côté du boîtier. Les fabricants expliquent que les utilisateurs n'ont plus besoin de glisser constamment le doigt sur l'écran pour naviguer dans les menus et les paramètres. Rappelant les molettes optiques des souris d'ordinateur, ce mécanisme enregistre précisément les mouvements et les convertit en commandes de pilotage.

Boîtier robuste et caractéristiques techniques

La Rogbid SpinR mérite également des éloges pour ses dimensions et sa robustesse. Le gadget est assemblé dans un boîtier massif et durci de 51 mm, avec une épaisseur de 13,4 mm. De plus, l'appareil est équipé d'un système de protection contre l'eau conforme à la norme IPX8, ce qui offre un confort supplémentaire lors d'une utilisation quotidienne.

La montre est dotée d'un grand écran de 1,7 pouce avec une résolution de 360x360 pixels. La capacité de la mémoire interne est de 128 MB. La tâche de surveillance de la fréquence cardiaque de l'utilisateur est confiée au capteur optique moderne HX3918.

Connectivité et autonomie de la batterie

La technologie Bluetooth 5.4 est utilisée pour connecter la montre connectée au smartphone. Cependant, afin de maintenir un prix abordable, l'appareil est dépourvu de module GPS autonome. Bien que cet aspect ne soit guère perceptible dans la vie urbaine quotidienne, il peut s'avérer important pour les sportifs professionnels.

Le principal atout de l'appareil est son autonomie énergétique. Grâce à une batterie d'une capacité de 1100 mAh, la Rogbid SpinR peut fonctionner jusqu'à 100 jours sans être rechargée en mode veille. À titre de comparaison, ce chiffre s'avère très impressionnant si l'on considère que la plupart des montres connectées phares nécessitent une recharge quotidienne.