Tottenham lance l'offensive pour le transfert de Victor Osimhen

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Tottenham lance l'offensive pour le transfert de Victor Osimhen

Le club londonien de Tottenham ne ralentit pas son activité lors du mercato estival et fait un pas sérieux pour s'attacher les services de l'attaquant de Galatasaray, Victor Osimhen. Selon CaughtOffside, les Nord-Londons ont reçu l'autorisation officielle d'entamer des négociations pour le canonnier nigérian, un transfert qui devrait résoudre le principal problème offensif de l'équipe, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, la direction de Tottenham prépare une offre comprise entre 50 et 55 millions de livres sterling pour le joueur. Cependant, le club turc réclame environ 65 millions de livres sterling pour son leader. Aucun problème ne devrait survenir concernant les conditions du contrat personnel, le joueur lui-même ayant exprimé sa disposition à rejoindre le projet de Roberto De Zerbi.

Marché des transferts et renforcement de l'effectif

La bataille pour Osimhen, qualifié de « meilleur attaquant du monde » par le sélectionneur du Nigeria Éric Chelle, se déroule sur fond de dépenses massives déjà réalisées par Tottenham cet été. Lors de ce mercato, le club a dépensé plus de 230 millions de livres sterling en nouveaux joueurs.

Au cours de ces transferts, des joueurs tels que Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke ont rejoint l'équipe. Néanmoins, la direction du club reste fermement déterminée à renforcer davantage l'attaque avant la fermeture du marché des transferts.

L'avenir de Richarlison incertain

L'un des motifs du besoin d'un attaquant réside dans les incertitudes concernant l'avenir de Richarlison. L'entraîneur principal Roberto De Zerbi a admis qu'il était actuellement inconnu si l'attaquant brésilien resterait dans l'équipe.

« Je respecte ses qualités de footballeur et ses qualités humaines. Son attitude est louable, a déclaré De Zerbi. Cependant, en fin de compte, nous devons respecter son souhait. Parfois, il dit vouloir rester, parfois il veut partir, et je ne comprends pas totalement cela. »

L'entraîneur a salué les performances de Richarlison la saison dernière ainsi que son éthique de travail à l'entraînement. Si le joueur décidait de partir, lui trouver un remplaçant digne de ce nom reste une tâche cruciale pour le club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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