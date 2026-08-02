Pourquoi les applications de l'App Store regagnent en popularité à l'ère de l'intelligence artificielle

Malgré les débats selon lesquels les applications ne seront plus nécessaires à l'avenir car les agents d'IA facilitent l'utilisation des services en ligne, le marché des applications mobiles n'a pas perdu de son importance. Au contraire, on observe récemment une forte augmentation du nombre de projets indépendants intéressants, créatifs et innovants sur l'App Store et Google Play. Selon ixbt.com, la simplification des processus de développement logiciel a jeté les bases de l'entrée de nombreuses nouvelles applications sur le marché. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le développement rapide des technologies d'IA accélère le processus de programmation et permet même aux utilisateurs inexpérimentés de trouver leur place dans l'écosystème des applications. Au premier trimestre de cette année, il a été enregistré que le lancement de nouvelles applications dans le monde a augmenté de 60 % par rapport à la même période de l'année dernière. En particulier, ce chiffre était encore plus élevé dans la boutique iOS d'Apple, atteignant 80 %.

Qu'est-ce qui cause le boom des nouvelles applications ?

Parallèlement à l'expansion du marché, des inquiétudes subsistent quant au fait que l'App Store pourrait être inondé d'applications de faible qualité ou purement publicitaires. Néanmoins, il existe encore de nombreuses applications intéressantes qui méritent l'attention des consommateurs. Bien que la plupart d'entre elles utilisent les capacités de l'IA en arrière-plan, elles ne se font pas ouvertement de la publicité comme étant « basées sur l'IA ».

L'une de ces nouvelles applications remarquables s'appelle Albo. Anciennement connue sous le nom de Sortd, cette application peut être une véritable trouvaille pour les utilisateurs qui ont l'habitude de sauvegarder du contenu des réseaux sociaux mais qui finissent par l'oublier. L'idée principale de l'application est de permettre aux utilisateurs de rediriger les liens de vidéos TikTok, Instagram Reels ou YouTube vers l'application.

Comment fonctionne l'application Albo ?

L'application Albo lit automatiquement toutes les informations contenues dans le lien, les trie et les enregistre pour l'utilisateur. Plus important encore, même si l'auteur du contenu original supprime la vidéo par la suite, la publication et toutes ses notes associées restent enregistrées dans l'application elle-même. L'application fonctionne avec succès non seulement avec les réseaux sociaux, mais aussi avec divers navigateurs Web et captures d'écran.

Ce produit a été créé par The Feel Good Project, un studio londonien spécialisé dans les technologies qui inspirent les utilisateurs au lieu de les lasser à passer du temps inutilement en ligne. L'application est disponible gratuitement pour les fonctionnalités de base, tandis que des fonctionnalités supplémentaires sont proposées sur abonnement.