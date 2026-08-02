En Égypte, une pieuvre « monte sur le dos » d'un nageur en train de se baigner (vidéo)

·3·Monde
En Égypte, une pieuvre « monte sur le dos » d'un nageur en train de se baigner (vidéo)

Une séquence insolite a circulé sur les réseaux sociaux, montrant une pieuvre accrochée au dos d'un nageur en mer.

La vidéo montre la pieuvre agrippée au dos et à l'épaule de l'homme, l'enveloppant de ses tentacules. L'événement s'est produit dans un endroit où il n'y avait pas de pieuvres auparavant, et la fin de la vidéo montre que le nageur n'a pas été blessé.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Attaqué par un requin, il sauve d'abord sa petite amie enceinte avant d'être grièvement blesséAttaqué par un requin, il sauve d'abord sa petite amie enceinte avant d'être grièvement blesséAujourd'hui, 19:02Un grand requin blanc surgit derrière un surfeur inattentifUn grand requin blanc surgit derrière un surfeur inattentifAujourd'hui, 18:48Marc Cucurella a changé de coiffure (photo)Marc Cucurella a changé de coiffure (photo)Aujourd'hui, 18:47Un garçon de 8 ans se fait mordre par une veuve noire dans l'espoir de devenir Spider-ManUn garçon de 8 ans se fait mordre par une veuve noire dans l'espoir de devenir Spider-ManAujourd'hui, 17:37Première députée atteinte du syndrome de Down : Mar Galseran marque l'histoirePremière députée atteinte du syndrome de Down : Mar Galseran marque l'histoireAujourd'hui, 17:31En Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparueEn Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparueAujourd'hui, 17:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital