En Égypte, une pieuvre « monte sur le dos » d'un nageur en train de se baigner (vidéo)

Une séquence insolite a circulé sur les réseaux sociaux, montrant une pieuvre accrochée au dos d'un nageur en mer.

La vidéo montre la pieuvre agrippée au dos et à l'épaule de l'homme, l'enveloppant de ses tentacules. L'événement s'est produit dans un endroit où il n'y avait pas de pieuvres auparavant, et la fin de la vidéo montre que le nageur n'a pas été blessé.