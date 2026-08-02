Un match Ouzbékistan-Russie aura-t-il lieu ? Toshev pose une condition clé

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est prête à disputer un match amical contre la Russie. Ousman Toshev, responsable du département des équipes nationales de l'Association de football d'Ouzbékistan, a évoqué deux options de périodes et de villes pour cette rencontre.

Cependant, ce match n'est pas encore officiellement confirmé. Le seul match confirmé au calendrier des « loups blancs » en octobre est la Corée du Sud .

« Nous serions ravis de jouer contre la Russie »

Dans une déclaration accordée à la publication Sport24, Ousman Toshev a indiqué que la partie ouzbèke accueillait favorablement l'éventualité de cette rencontre.

« Nous sommes prêts et serions ravis de jouer contre l'équipe nationale de Russie. Pour l'instant, un seul match amical a été confirmé en octobre contre la Corée du Sud », a-t-il déclaré.

Cette déclaration montre que la porte est ouverte à des négociations entre les deux parties. Néanmoins, tant que la date, le stade et les conditions d'organisation ne seront pas convenus, on ne peut pas considérer que le match est inscrit au calendrier.

Quand le match pourrait-il avoir lieu ?

Selon Toshev, deux options conviennent à l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

la fenêtre internationale combinée de fin septembre à début octobre ;

le stage des équipes nationales au mois de novembre.

À partir de 2026, la FIFA a instauré une fenêtre combinée de 16 jours pour les équipes nationales masculines entre fin septembre et début octobre, prévue pour quatre matches. En novembre, la fenêtre séparée de neuf jours permettant de disputer deux rencontres est maintenue.

Par conséquent, du point de vue du calendrier, il existe une possibilité de disputer cette confrontation face à la Russie. Désormais, la question principale dépend des projets des deux fédérations et des accords conclus avec d'autres adversaires.

Moscou ou Tachkent : les deux options restent ouvertes

La partie ouzbèke n'impose pas la condition de jouer exclusivement sur son terrain. Toshev a affirmé que l'équipe nationale est prête :

à se rendre à Moscou pour y jouer ;

à recevoir la Russie à Tachkent.

Par conséquent, le lieu du match sera l'un des principaux sujets abordés lors des négociations. Si l'option de Moscou constituerait un test à l'extérieur pour les « loups blancs », un match à Tachkent susciterait sans aucun doute un grand intérêt parmi les supporters locaux.

Les équipes se sont déjà affrontées à Tachkent

La première confrontation entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie a eu lieu le 20 novembre 2022 à Tachkent. Lors de ce match amical disputé au stade Pakhtakor, aucun but n'a été inscrit : 0-0.

Lors de cette rencontre, l'Ouzbékistan avait fait preuve de discipline défensive, tandis que la Russie n'avait pas réussi à tromper la vigilance de la défense adverse. Si un nouveau match est organisé, il s'agira du deuxième duel de l'histoire entre ces deux sélections.

Que va apporter à l'Ouzbékistan ce match contre la Russie ?

Dans les matches amicaux, au-delà du résultat, le style de l'adversaire et la pression exercée sur les joueurs revêtent une grande importance. Avec son engagement physique, son rythme élevé et son style typique de l'école de football européenne, la Russie constituerait un test unique pour l'Ouzbékistan.

Une telle rencontre permettra au staff technique de :

tester de nouveaux joueurs ;

essayer divers schémas tactiques ;

évaluer les comportements sous haute pression ;

former l'effectif en vue des prochaines compétitions officielles.

Surtout si le test face à la Russie vient s'ajouter au match prévu contre la Corée du Sud, le stage d'automne s'annonce beaucoup plus riche sur le plan sportif.

Pour l'instant, il y a une proposition, mais pas d'accord

La déclaration d'Ousman Toshev a clairement défini la position de l'Ouzbékistan : l'équipe est prête à affronter la Russie et à disputer le match aussi bien à Moscou qu'à Tachkent.

Cependant, à l'heure actuelle, le match n'est pas officiellement programmé. Lors de la prochaine étape, les fédérations devront trouver un accord sur la date, le lieu et les détails organisationnels.

Par conséquent, le principal suspense demeure entier : l'Ouzbékistan et la Russie vont-ils s'affronter à nouveau sur le terrain après leur match nul et vierge de 2022 ? Partagez votre avis dans les commentaires et diffusez cet article auprès de vos amis et des supporters de football sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !