L'Ajax s'apprête à recruter le gardien de Barcelone et un jeune talent

Le club néerlandais de l'Ajax mène des négociations actives avec l'équipe espagnole du FC Barcelone dans les derniers jours du mercato. Selon les informations relayées par le journal Marca, le club d'Amsterdam est en passe de finaliser le transfert du gardien expérimenté Marc-André ter Stegen, tout en s'intéressant au canterano de La Masia, Jofre Torrents, pour s'attacher ses services. C'est ce que rapporte le média Goal.com.

Actuellement, la direction de l'Ajax gère deux dossiers distincts avec Barcelone. Si l'accord pour transférer le portier allemand à Amsterdam est entré dans sa phase finale, les géants de l'Eredivisie ont également entamé des discussions officielles pour obtenir le prêt du jeune arrière gauche Torrents.

Les obstacles au transfert de Ter Stegen ont été levés

Le transfert de Marc-André ter Stegen avait traîné en longueur pendant plusieurs semaines en raison de divergences fiscales et juridiques complexes entre l'Espagne et les Pays-Bas. Cependant, une fois les problèmes fiscaux résolus, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a reçu l'autorisation de quitter le camp de base de Barcelone.

Alors qu'il ne faisait plus partie des plans futurs de Hansi Flick au sein du club catalan, Joan García étant devenu le gardien titulaire et Wojciech Szczęsny constituant une doublure d'expérience, Ter Stegen a décidé de changer d'air pour retrouver du temps de jeu. Néanmoins, Barcelone continue de prendre en charge une part importante de ses émoluments financiers.

Un talent de La Masia en route vers Amsterdam

L'intérêt pour Torrents est né au milieu des longues discussions concernant Ter Stegen. L'entraîneur de l'Ajax souhaite intégrer ce défenseur polyvalent dans son effectif. Le club néerlandais envisage un prêt avec option d'achat, incluant notamment la possibilité de s'adjuger 50 % des droits du joueur au terme de cette pépinière temporaire.

Jofre Torrents évolue au sein de la formation du FC Barcelone depuis 2017 et est considéré comme l'un des diplômés les plus prometteurs de l'académie de La Masia. Après ses débuts avec l'équipe première, il avait souligné qu'il s'agissait du plus grand rêve de sa vie.

Le défenseur originaire de Selva del Camp a disputé un total de quatre matches en Liga et en Copa del Rey. Malgré cela, la direction du club estime qu'un prêt est la solution idéale pour permettre au joueur de progresser et d'engranger de l'expérience.

Faisant partie des 17 jeunes joueurs retenus pour le stage de pré-saison en Angleterre, Torrents a déjà su impressionner le staff technique. Son départ pour Ajax pourrait marquer le début d'une nouvelle étape majeure dans sa carrière.