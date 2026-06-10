Sandro conseille à Tottenham de recruter la star de Manchester City, Savinho

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Sandro conseille à Tottenham de recruter la star de Manchester City, Savinho

L'ancien milieu de terrain de Tottenham, Sandro, a fait part de ses recommandations à la direction du club pour renforcer l'effectif. Selon l'ancien footballeur brésilien, le club londonien devrait lutter pour recruter l'ailier de Manchester City, Savinho. Sandro estime que l'équipe sous la direction de Roberto De Zerbi doit renforcer la ligne offensive et la défense centrale lors du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Après avoir pris les rênes de l'équipe en mars, Roberto De Zerbi a réussi à assurer le maintien en Premier League. Désormais, le spécialiste italien doit reconstruire l'effectif. Dans une interview accordée à Stake, Sandro a souligné la forte probabilité de départ de joueurs clés comme Richarlison et Cristian Romero, mettant en avant le besoin urgent de joueurs dynamiques comme Savinho.

Savinho s'est imposé depuis son arrivée à Manchester City en provenance de Troyes. Auparavant, il avait attiré l'attention des experts en marquant 11 buts en 41 matchs pour Girona. Sandro pense que le style de jeu de l'ailier brésilien correspond aux traditions de Tottenham et peut faire passer la philosophie offensive de l'équipe à un niveau supérieur.

De plus, Sandro a exhorté la direction du club à accorder du temps à Roberto De Zerbi. Il a expliqué que les projets réussis nécessitent du temps, citant Pep Guardiola en exemple. Le prochain mercato estival sera crucial pour Tottenham, car l'équipe doit non seulement attirer de nouveaux joueurs, mais aussi restaurer son style de jeu offensif.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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