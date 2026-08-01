Nouvelle tendance sur Internet : les selfies flous d'enfants deviennent populaires

Ces derniers temps, une tendance se développe sur les réseaux sociaux : partager des photos accidentelles, floues et un peu drôles au lieu de clichés parfaits. Les selfies naturels et spontanés d'enfants, en particulier, suscitent un vif intérêt parmi les utilisateurs.

La propagation de cette tendance Arabie Saouditeserait due à un événement insolite survenu sur la page de la marque « sahabah_abaya ». Le selfie flou d'un enfant y a été publié par accident. Cont toute attente, la photo n'a pas été supprimée et a attiré l'attention des utilisateurs ; suite à sa viralité, d'autres pages ont commencé à adopter ce style de contenu.

Aujourd'hui, c'est précisément le naturel et les cadres imparfaits qui suscitent un intérêt particulier sur les réseaux sociaux. Certaines marques utilisent des moments simples, fortuits et sincères dans leurs publications publicitaires au lieu de photographies professionnelles. Cette approche s'explique par le fait qu'elle rend le contenu plus réel et proche de l'audience.

Les spécialistes notent également qu'sur fond de lassitude face à la quête d'une apparence « parfaite » sur les réseaux, l'intérêt pour les photos naturelles et le contenu sans filtre augmente.

C'est pourquoi les photos qui étaient auparavant considérées comme de mauvaise qualité ou prises par accident deviennent désormais, au contraire, un symbole de sincérité et de naturel. Ce type de contenu mettant en scène des enfants suscite un intérêt particulier chez les internautes.