Qualcomm commente la chute du robot 4NE-1 lors de sa présentation au Computex 2026

Lors du salon Computex 2026 à Taipei, la présentation publique de Qualcomm a été marquée par un incident inattendu et intéressant. Le robot humanoïde 4NE-1, développé par NEURA Robotics et construit sur la plateforme de référence Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics, s'est soudainement effondré sur scène en arrière. Cet événement inattendu a attiré l'attention des spectateurs et des internautes, mais les représentants de l'entreprise ont clarifié la situation, affirmant que tout s'est déroulé conformément au programme de sécurité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Tom's Hardware, le robot 4NE-1, créé en collaboration entre NEURA Robotics et Qualcomm, a réussi à transmettre la carte de démonstration Dragonwing IQ10 au représentant de l'entreprise pendant la présentation. Cependant, quelques secondes après la remise de l'objet, le robot est tombé directement en arrière sans aucun avertissement extérieur. Les organisateurs ont immédiatement tenté d'atténuer la situation en recouvrant le robot d'un tissu et en l'évacuant de la scène.

Système de sécurité et panne inattendue

Bien que beaucoup aient qualifié cet incident de dysfonctionnement technique ou de bug logiciel, selon ixbt.com, Qualcomm a expliqué la cause réelle de l'événement. Il s'avère que l'incident a été causé par une brève perte de connexion. La perte de signal a immédiatement activé les mécanismes de sécurité internes du robot et le système est automatiquement passé en mode d'arrêt contrôlé.

Les représentants de l'entreprise ont souligné que l'incident n'était pas une erreur, mais un processus de protection prédéterminé. Le robot a agi sur la base d'un programme spécial de « chute sécurisée » pour maintenir sa tolérance environnementale en cas d'urgence et éviter de blesser les humains. Bien que de l'extérieur cela ait semblé très étrange et drôle, Qualcomm a déclaré que le système de sécurité avait pleinement accompli sa tâche.

Données réelles pour le développement futur

Cet incident sert d'expérience pratique importante pour les ingénieurs. Les spécialistes de Qualcomm ont souligné que de telles situations réelles sont d'une importance capitale pour perfectionner davantage les algorithmes et accroître la fiabilité des plateformes de robotique à l'avenir. Pour tout système autonome, prendre les bonnes décisions dans un environnement inattendu et assurer la sécurité reste une priorité.

Rappelons que la plateforme Qualcomm Dragonwing IQ10, sur laquelle est basé le robot 4NE-1, possède une performance de calcul d'environ 700 TOPS. Cette puissante architecture a été spécialement conçue pour les robots humanoïdes complexes et autres systèmes autonomes nécessitant le traitement en temps réel d'énormes volumes de données, et il est prévu qu'elle élargisse encore les capacités de telles technologies à l'avenir.