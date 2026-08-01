La publication russe « KodДурова » a été renommée en « Kod.ру »

·30·Technologie
La publication russe « KodДурова » a été renommée en « Kod.ру »

L'une des publications technologiques russes les plus connues, « KodДурова », a officiellement changé de nom pour devenir « Kod.ру ». Selon un communiqué officiel de la rédaction, les travaux sur ce rebranding d'envergure ont commencé bien avant les récents événements tumultueux autour du fondateur de Telegram, Pavel Durov. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans un premier temps, ce projet s'était spécialisé principalement dans la couverture de l'actualité liée à « ВКонтакте », à la messagerie Telegram et à l'écosystème TON. Cependant, au fil du temps, la ligne éditoriale s'est considérablement élargie et couvre aujourd'hui les événements les plus importants dans les domaines des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, de la fintech et des services numériques.

Principales raisons du changement de nom

Les représentants de la rédaction ont expliqué que l'utilisation du nom de Pavel Durov dans le titre du projet ne correspondait plus, avec le temps, au contenu réel et à l'orientation de la publication. En effet, l'entrepreneur n'a jamais eu de lien avec les activités quotidiennes de ce média et n'a pas géré le projet.

Néanmoins, les journalistes ont reconnu que les événements et les circonstances récents ont accéléré le processus de changement de nom. Parallèlement, les experts ont souligné qu'un rebranding d'une telle envergure ne peut être réalisé en quelques jours et qu'il s'agit d'une étape mûrement réfléchie à long terme.

La décision du service « Litres »

Selon Ixbt.com, dans le contexte de ces changements, la grande plateforme de lecture russe « Litres » a également opéré des modifications dans son catalogue. Plus précisément, le service a décidé d'interrompre la vente de deux livres biographiques consacrés à la personnalité de Pavel Durov.

Rappelons qu'fin juillet, le service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie (Rosfinmonitoring) a inscrit le fondateur de Telegram, Pavel Durov, sur la liste des terroristes et extrémistes. Cela fait suite à l'ouverture d'une affaire pénale contre l'entrepreneur pour complicité d'activités terroristes, et le lancement d'une procédure de recherche internationale a été annoncé.

Kod.руPavel DurovTechnologieTelegramLitres
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi annonce son nouveau flagship doté d'un écran 185 HzXiaomi annonce son nouveau flagship doté d'un écran 185 HzAujourd'hui, 11:26Qualcomm commente la chute du robot 4NE-1 lors de sa présentation au Computex 2026Qualcomm commente la chute du robot 4NE-1 lors de sa présentation au Computex 2026Aujourd'hui, 10:28Forte demande pour les nouveaux smartphones Samsung en Corée du SudForte demande pour les nouveaux smartphones Samsung en Corée du SudAujourd'hui, 07:58Des scientifiques obtiennent du carbone solide pour batteries à partir de CO2 rejeté dans l'atmosphèreDes scientifiques obtiennent du carbone solide pour batteries à partir de CO2 rejeté dans l'atmosphèreAujourd'hui, 07:28Des agents d'intelligence artificielle s'échappent de leur environnement de testDes agents d'intelligence artificielle s'échappent de leur environnement de testAujourd'hui, 03:59Also, fondée par Rivian, commence la livraison de ses premiers vélos électriquesAlso, fondée par Rivian, commence la livraison de ses premiers vélos électriquesAujourd'hui, 03:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement