La publication russe « KodДурова » a été renommée en « Kod.ру »

L'une des publications technologiques russes les plus connues, « KodДурова », a officiellement changé de nom pour devenir « Kod.ру ». Selon un communiqué officiel de la rédaction, les travaux sur ce rebranding d'envergure ont commencé bien avant les récents événements tumultueux autour du fondateur de Telegram, Pavel Durov. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans un premier temps, ce projet s'était spécialisé principalement dans la couverture de l'actualité liée à « ВКонтакте », à la messagerie Telegram et à l'écosystème TON. Cependant, au fil du temps, la ligne éditoriale s'est considérablement élargie et couvre aujourd'hui les événements les plus importants dans les domaines des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, de la fintech et des services numériques.

Principales raisons du changement de nom

Les représentants de la rédaction ont expliqué que l'utilisation du nom de Pavel Durov dans le titre du projet ne correspondait plus, avec le temps, au contenu réel et à l'orientation de la publication. En effet, l'entrepreneur n'a jamais eu de lien avec les activités quotidiennes de ce média et n'a pas géré le projet.

Néanmoins, les journalistes ont reconnu que les événements et les circonstances récents ont accéléré le processus de changement de nom. Parallèlement, les experts ont souligné qu'un rebranding d'une telle envergure ne peut être réalisé en quelques jours et qu'il s'agit d'une étape mûrement réfléchie à long terme.

La décision du service « Litres »

Selon Ixbt.com, dans le contexte de ces changements, la grande plateforme de lecture russe « Litres » a également opéré des modifications dans son catalogue. Plus précisément, le service a décidé d'interrompre la vente de deux livres biographiques consacrés à la personnalité de Pavel Durov.

Rappelons qu'fin juillet, le service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie (Rosfinmonitoring) a inscrit le fondateur de Telegram, Pavel Durov, sur la liste des terroristes et extrémistes. Cela fait suite à l'ouverture d'une affaire pénale contre l'entrepreneur pour complicité d'activités terroristes, et le lancement d'une procédure de recherche internationale a été annoncé.