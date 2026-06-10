Les clubs saoudiens offrent un salaire astronomique à la star du Barça Raphinha

·2·Sport
Les clubs saoudiens offrent un salaire astronomique à la star du Barça Raphinha

La Saudi Pro League a lancé une offre sérieuse pour l'attaquant du Barcelone, Raphinha. Selon Mundo Deportivo, les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Hilal proposent au joueur brésilien de 29 ans quatre fois son salaire actuel. Si le transfert se concrétise, son revenu net annuel devrait passer de 12 millions d'euros à 48 millions d'euros. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Soutenus par le Fonds public d'investissement saoudien (PIF), ces clubs sont prêts à payer 80 millions d'euros au Barcelone pour Raphinha afin de rehausser le prestige de la ligue. Le joueur lui-même a admis avoir sérieusement envisagé de déménager en Arabie saoudite à l'été 2024, avant l'arrivée de Hansi Flick dans l'équipe.

Dans une interview accordée à ESPN Brasil, Raphinha a déclaré : "L'offre venant d'Arabie saoudite était très attrayante. Elle aurait pu changer complètement non seulement ma vie, mais aussi celle de mes parents et de mon enfant. Bien sûr, nous avons envisagé de quitter le Barcelone", a-t-il souligné. Cependant, le spécialiste allemand Hansi Flick a réussi à le convaincre de rester au club.

Sous la direction de Hansi Flick, Raphinha est devenu un véritable leader lors de la saison 2024/25 et a formé un duo offensif redoutable avec Lamine Yamal. Cette saison-là, il a marqué 34 buts et délivré 23 passes décisives. Bien que des blessures aient entravé ses performances la saison suivante, le footballeur a maintenu son niveau.

La direction du Barcelone est convaincue que Raphinha rejettera les nouvelles offres. Après avoir été deux fois champion de La Liga, l'ailier brésilien vise désormais à remporter le trophée de la Ligue des champions avec Hansi Flick.

BarceloneRaphinhaTransfertArabie SaouditeHansi Flick
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Atletico Madrid se moque du Real Madrid pour Julian AlvarezL'Atletico Madrid se moque du Real Madrid pour Julian AlvarezAujourd'hui, 20:58Cristiano Ronaldo et les perspectives du Portugal à la Coupe du MondeCristiano Ronaldo et les perspectives du Portugal à la Coupe du MondeAujourd'hui, 20:39Sandro conseille à Tottenham de recruter la star de Manchester City, SavinhoSandro conseille à Tottenham de recruter la star de Manchester City, SavinhoAujourd'hui, 20:13Le Real Madrid soumet une offre de 150 millions d'euros pour Julián ÁlvarezLe Real Madrid soumet une offre de 150 millions d'euros pour Julián ÁlvarezAujourd'hui, 19:55Le FC Barcelone s'inquiète de la blessure de Lamine YamalLe FC Barcelone s'inquiète de la blessure de Lamine YamalAujourd'hui, 19:52Le Real Madrid annonce officiellement la démission de l'entraîneur-chef Alvaro ArbeloaLe Real Madrid annonce officiellement la démission de l'entraîneur-chef Alvaro ArbeloaAujourd'hui, 19:09
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan