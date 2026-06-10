Les clubs saoudiens offrent un salaire astronomique à la star du Barça Raphinha

La Saudi Pro League a lancé une offre sérieuse pour l'attaquant du Barcelone, Raphinha. Selon Mundo Deportivo, les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Hilal proposent au joueur brésilien de 29 ans quatre fois son salaire actuel. Si le transfert se concrétise, son revenu net annuel devrait passer de 12 millions d'euros à 48 millions d'euros. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Soutenus par le Fonds public d'investissement saoudien (PIF), ces clubs sont prêts à payer 80 millions d'euros au Barcelone pour Raphinha afin de rehausser le prestige de la ligue. Le joueur lui-même a admis avoir sérieusement envisagé de déménager en Arabie saoudite à l'été 2024, avant l'arrivée de Hansi Flick dans l'équipe.

Dans une interview accordée à ESPN Brasil, Raphinha a déclaré : "L'offre venant d'Arabie saoudite était très attrayante. Elle aurait pu changer complètement non seulement ma vie, mais aussi celle de mes parents et de mon enfant. Bien sûr, nous avons envisagé de quitter le Barcelone", a-t-il souligné. Cependant, le spécialiste allemand Hansi Flick a réussi à le convaincre de rester au club.

Sous la direction de Hansi Flick, Raphinha est devenu un véritable leader lors de la saison 2024/25 et a formé un duo offensif redoutable avec Lamine Yamal. Cette saison-là, il a marqué 34 buts et délivré 23 passes décisives. Bien que des blessures aient entravé ses performances la saison suivante, le footballeur a maintenu son niveau.

La direction du Barcelone est convaincue que Raphinha rejettera les nouvelles offres. Après avoir été deux fois champion de La Liga, l'ailier brésilien vise désormais à remporter le trophée de la Ligue des champions avec Hansi Flick.