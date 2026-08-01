Le marché des transferts estival de la Süper Lig turque fait face à une nouvelle intrigue majeure. Le club le plus fort et le plus ambitieux de la mer Noire, Trabzonspor, dans le but de renforcer sa ligne d'attaque, cible l'attaquant d'Istanbul Başakşehir et capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov. De grandes batailles de transferts commencent autour de l'attaquant ouzbek, qui a conquis le championnat turc après la Serie A italienne.

1. Sabah et Ntvspor rapportent : La démarche inattendue des dirigeants de Trabzon

Selon les informations retentissantes diffusées par le prestigieux journal turc Sabah , la direction de Trabzonspor, qui vise une refonte complète de son effectif avant la nouvelle saison, a entamé les démarches initiales concernant le transfert d'Eldor Shomurodov.

De même, l'un des plus grands portails sportifs du pays, ntvspor.net , a également confirmé que l'intérêt de Trabzon pour Shomurodov est extrêmement sérieux.

Deux obstacles principaux sur la voie du transfert :

Facteur financier et prix du transfert : La haute valeur marchande de l'attaquant vedette et les exigences de Başakşehir pourraient constituer un test sérieux pour le budget de Trabzonspor. Limite des joueurs étrangers : En raison de la stricte limite de joueurs étrangers en vigueur dans la Süper Lig turque, le club devra d'abord se séparer de certains joueurs étrangers de son effectif.

Pour l'instant, bien que la direction de Trabzonspor n'ait pas fait d'offre officielle aux représentants du joueur et à Başakşehir, elle suit la situation de près au jour le jour.

2. L'attaquant de rêve de l'entraîneur Fatih Tekke

L'entraîneur principal de Trabzonspor et légende du football turc Fatih Tekke apprécie hautement la polyvalence d'Eldor Shomurodov sur le terrain, son sens du duel aérien et sa discipline tactique. Tekke prévoit de porter le potentiel offensif de l'équipe à un niveau supérieur précisément grâce à un buteur expérimenté et capable de presser comme Shomurodov.

« Shomurodov n'est pas seulement un attaquant de surface, c'est un attaquant rare capable de façonner le jeu collectif et de maintenir les défenseurs adverses sous une pression constante », soulignent les experts du football turc.

Dans le même temps, l'attaquant de 31 ans étant convoité non seulement par les cadors turcs, mais aussi par plusieurs clubs étrangers prestigieux, des rebondissements spectaculaires sont attendus dans ce dossier d'ici la fin du mercato estival.

3. La « machine à buts » qui a conquis Istanbul : Le parcours victorieux de Shomurodov

Arrivé la saison dernière en provenance de la Roma en prêt au sein d'Istanbul Başakşehir, Eldor Shomurodov n'a pas mis longtemps à s'adapter au football turc. À l'issue de la saison, il a transformé son contrat de prêt en transfert définitif et a signé un contrat complet avec le club turc.

Les statistiques phénoménales de Shomurodov la saison dernière :

22 buts — en marquant 22 fois dans les buts adverses en Süper Lig turque, il a remporté le Soulier d'or en tant que meilleur buteur incontesté de la saison.

390 matches officiels — Nombre total de matches au niveau des clubs professionnels.

87 buts et 44 passes décisives — Productivité globale à l'échelle des clubs.

Ayant débuté sa carrière à Mash'al et Bunyodkor, l'avant-centre a accumulé une riche expérience à l'étranger depuis 2017 : au Rostov en Russie, ainsi qu'au Genoa, à Spezia, à Cagliari et au club prestigieux de la Roma en Italie.

4. Légende de l'équipe nationale et chef-d'œuvre à la Coupe du monde 2026

Eldor Shomurodov est considéré comme le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et un véritable leader. Défendant l'honneur de l'équipe nationale depuis 2015, l'attaquant expérimenté a marqué 45 buts en 95 matches et s'est emparé du record absolu.

De plus, sa reconnaissance sur la scène internationale s'est confirmée une fois de plus lors de la Coupe du monde 2026. Le splendide but marqué par Shomurodov contre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a été jugé digne de la prestigieuse 2e place par la FIFA dans le classement des plus beaux buts du Mondial.

5. Conclusion : Les jours décisifs du mercato

Si le transfert d'Eldor Shomurodov à Trabzonspor se réalise, ce sera l'un des transferts internes les plus importants et les plus retentissants de la Süper Lig turque cet été. La direction du club de la mer Noire devrait présenter une offre officielle à Başakşehir dès qu'elle aura mobilisé ses ressources financières et libéré des places pour les joueurs étrangers.

Shomurodov restera-t-il à Istanbul ou deviendra-t-il le nouveau héros de Trabzon ? Cette question trouvera une réponse claire dans les prochains jours, avant la fermeture du marché des transferts.