Une fille de 13 ans attaquée par un barracuda : la mer rougie de sang

Une Américaine de 13 ans, en vacances en famille dans les îles Turques-et-Caïques, a été gravement blessée lors d'une attaque de barracuda. Malgré cela, elle a déclaré qu'elle ne renoncerait pas à son rêve de devenir biologiste marine.

Il a été rapporté que Claire McDonnell, résidant au Texas, s'était rendue avec sa famille dans ces îles populaires des Caraïbes pour célébrer son anniversaire. Cependant, un incident inattendu s'est produit dès le premier jour des vacances.

Alors que la jeune fille pratiquait le poirier dans peu d'eau, elle portait un bracelet brillant au poignet. C'est à ce moment-là qu'elle a ressenti une forte pression sur sa main.

« Au début, j'ai réalisé que quelque chose avait mordu ma main très fort. Puis, lorsque j'ai retiré mon bras, j'ai vu une grande queue argentée », raconte Claire.

Quelques secondes plus tard, la jeune fille a remarqué que son bras saignait abondamment. Selon elle, les environs ressemblaient à « une scène de film d'horreur baignée de sang ».

La mère de Claire l'a immédiatement ramenée sur le rivage. Une infirmière qui passait ses vacances là-car a prodigué les premiers secours et a posé un garrot. La jeune fille a ensuite été transportée d'urgence à l'hôpital.

Les médecins ont arrêté l'hémorragie et ont traité la blessure en urgence. Il est rapporté que Claire est maintenant rentrée chez elle au Texas et attend une intervention chirurgicale pour réparer ses tendons.

Malgré l'incident effrayant qu'elle a vécu, la jeune fille a souligné qu'elle ne renoncerait pas à son rêve de devenir biologiste marine.

« Un événement isolé ne peut pas changer mon amour pour les animaux. Malgré les difficultés, il faut continuer à poursuivre ses rêves », a-t-elle déclaré.

Les experts recommandent quant à eux de retirer les bijoux brillants avant d'entrer dans l'eau, car certains prédateurs marins peuvent les confondre avec des proies.